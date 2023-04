Brasil x Argentina ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Sul-Americano sub-17

Equipes se enfrentam neste domingo (23), pela última rodada do hexagonal final; veja como acompanhar na TV

A seleção brasileira sub-17 entra em campo neste domingo, às 19h (de Brasília), contra a Argentina com a possibilidade de conquistar mais um título de Sul-Americano da categoria. A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada.

Os jovens brasileiros precisam vencer os argentinos e torcer para um tropeço do Equador, contra a Venezuela, para serem campeões. Ambas as seleções chegam à última rodada do hexagonal final com 10 pontos, mas os donos da casa levam vantagem no saldo de gols (ou seja, o Brasil também pode ser campeão caso supere os equatorianos no saldo).

Prováveis escalações

Brasil: Phillipe Gabriel; Chermont, Vitor Reis, Da Mata e Souza (Dalla Corte); Matheus Ferreira (Bernardo Valim), Lucas Camilo (Rhuan) e Dudu; Riquelme (Lorran), Rayan e Kauã Elias (Ricardo).

Argentina: Froilan Díaz; Dylan Gorosito, Tobías Palacio, Juan Villalba e Ocatvio Ontívero; Gustavo Albarracín, Mariano Gerez; Benjamín Acosta, Claudio Echeverri, Santiago López; Agustín Ruberto.

Quando é?