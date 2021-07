Brasil x Argentina: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo neste sábado (10), às 21h (de Brasília), valendo o título da Copa América; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brasil recebe a Argentina neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela final da Copa América, buscando o bicampeonato. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Argentina DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Martin Soppi (URU)

Quarto árbitro: Diego Haro (PER)

VAR: Andres Cunha (URU)

Assistente VAR: Daniel Fedorczuk (URU)

ONDE VAI PASSAR?



Seleção brasileira busca o bi da Copa América / Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão passar a final deste sábado, no Maracanã. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca do bi da Copa América e o décimo da história, a seleção brasileira entra em campo para enfrentar a Argentina, invicta no torneio sul-americano.

Para a decisão, o técnico Tite segue sem contar com Gabriel Jesus, punido pela Conmebol em dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Chile nas quartas de final.

Frente a frente, Neymar e Messi possuem retrospectos equilibrados em termos de jogos entre as seleções. Em quatro ocasiões, são duas vitórias para cada lado.

"Era a final que sempre sonhei em jogar. A final que todo mundo que gosta de futebol espera de uma Copa América. Um Brasil x Argentina, clássico de muitos anos pelas duas seleções serem grandes. Por todos títulos que já conquistaram, por todos que já passaram pelas seleções, pelos que existem hoje. Para mim é uma honra fazer parte desse time de jogadores brasileiros. É óbvio que a vontade de vencer é imensa", afirmou Neymar.

Do outro lado, a Argentina busca o 15º título da Copa América e o primeiro de Lionel Messi com a seleção principal.

Uma das decisões mais emocionantes da CONMEBOL @CopaAmerica foi em um Brasil x Argentina. Em 2004, em Lima, os times fizeram um grande jogo e empataram em 2 a 2, com gol de Adriano Imperador no último lance. Nos pênaltis, Júlio César brilhou e o Brasil garantiu o título.



📸Getty pic.twitter.com/QcDkuNDz2d — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 9, 2021

Lautaro Martinez, autor de três gols nos últimos três jogos, seguirá no ataque ao lado do camisa 10 e Gonzalez.

Vale lembrar que a Prefeitura do Rio de Janeiro cedeu ao pedido da Conmebol e aprovou a presença do público na decisão que será disputada no Maracanã.

"Nós tivemos a final da Copa Libertadores (em janeiro), e liberamos lá que tivesse 10% da capacidade. Eles (Conmebol) concentraram cinco mil convidados num mesmo setor do Maracanã, o que acabou sendo um problema. A mudança agora é: 10% em cada setor do estádio. Ou seja, você tem um espaçamento grande entre as pessoas", disse o prefeito Eduardo Paes (PSD).

Provável escalação do Brasil: Ederson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Everton Cebolinha, Richarlison e Neymar.

Provável escalação da Argentina: Martinez; Molina (Montiel), Pezzella, Otamendi e Tagliafico (Acuña); Paredes (Rodríguez), De Paul e Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez e Gonzalez.

BRASIL X ARGENTINA: QUEM VENCEU MAIS VEZES NA HISTÓRIA?

O clássico sul-americano entre Brasil e Argentina foi disputado em 106 oportunidades, com um retrospecto equilibrado entre as seleções. Enquato a seleção brasileira registra 45 vitórias, os argentinos somam 38 triunfos, além de 25 empates.

Confira abaixo os números detalhados:

Copa do Mundo - 4 jogos

2 vitórias do Brasil

1 empate

1 vitória da Argentina

Eliminatórias Copa do Mundo - 8 jogos

4 vitórias do Brasil

2 empates

2 vitórias da Argentina

Amistosos - 56 jogos

25 vitórias do Brasil

12 empates

19 vitórias da Argentina

Copa América - 33 jogos

10 vitórias do Brasil

8 empates

15 vitórias da Argentina

Copa das Confederações - 1 jogo

1 vitória do Brasil

Mundialito FIFA - 1 jogo

1 empate

Campeonato Panamericano - 3 jogos

1 vitória do Brasil

1 empate

1 vitória da Argentina

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Chile Copa América 2 de julho de 2021 Brasil 1 x 0 Peru Copa América 5 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chile x Brasil Eliminatórias 2 de setembro de 2021 A definir Brasil x Peru Eliminatórias 7 de setembro de 2021 A definir

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 3 x 0 Equador Copa América 4 de julho de 2021 Argentina 1 (3) x (2) 1 Colômbia Copa América 6 de julho de 2021

Próximas partidas