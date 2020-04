Onde assistir à reprise de Brasil x Argentina, pela Copa de 1982?

Seleção canarinho deu show contra os hermanos em jogo que será transmitido novamente nesta sexta-feira, 10, a partir das 19h

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas: o SporTV é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos da - desta vez, com o Mundial de 1982, na .

A campanha da seleção brasileira, considerada por muitos como um dos grandes times a não vencer o torneio, é o destaque dessa semana: hoje o jogo transmitido será entre x , que antecedeu o fatídico jogo contra a na tarde que ficou conhecida como a Tragédia do Sarriá. O jogo poderá ser assistido nessa sexta-feira, dia 10 de abril, a partir das 19h do horário de Brasília.

Veja informações da transmissão!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Argentina 1 x 3 Brasil DATA Sexta-feira, 10 de abril de 2020 LOCAL Estádio do Sarriá - , ESP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O clássico sul-americano terá a retransmissão no SporTV, com narração de Cléber Machado, comentários de Casagrande, Júnior e Ricardinho e convidados não divulgados.

COMO FOI O JOGO BRASIL X ARGENTINA EM 1982?



Foto: Getty Images

Considerado como grande favorito ao título mundial, o timaço do Brasil que contava com nomes como Sócrates, Zico, Falcão e Júnior fez o esperado: sobrou na primeira fase de grupos com vitórias sobre a União Soviética (2 a 1), (4 a 1) e Nova Zelândia (4 a 0) antes de se encaminhar para o par de duelos decisivos que, mais tarde, encaminhariam apenas um classificado às semifinais da Copa.

A Argentina, então campeã mundial e contando com a genialidade de um certo Diego Maradona, não foi capaz diante da seleção, que construiu a vitória com gols de Zico, Serginho Chulapa e Júnior antes de descontar no fim, com Ramón Díaz. Ah: o camisa 10 albiceleste, que quatro anos depois levaria os hermanos a seu segundo título mundial, acabou expulso na ocasião.

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES DO CLÁSSICO

Escalação do Brasil: Waldir Peres; Oscar, Leandro (Edevaldo, 82'), Luizinho, Júnior; Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico (Batista, 83); Serginho Chulapa, Éder. Técnico: Telê Santana

Escalação da Argentina: Fillol; Passarella, Olguín, Galván, Tarantini; Ardiles, Barbas, Kempes (Díaz), Calderón, Maradona; Bertoni (Santamaría). Técnico: César Menotti

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS Primeira fase de grupos Brasil 2 x 1 União Soviética Sócrates, Éder Primeira fase de grupos Brasil 4 x 1 Escócia Zico, Oscar, Éder, Falcão Primeira fase de grupos Brasil 4 x 0 Nova Zelândia Zico (2), Falcão, Serginho Segunda fase de grupos Argentina 1 x 3 Brasil Zico, Serginho, Júnior Segunda fase de grupos Brasil 2 x 3 Itália Sócrates, Falcão

A CAMPANHA DA ARGENTINA