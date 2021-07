Brasil 1982: a seleção que encantou um país, mas se desencantou

A Copa do Mundo daquele ano ficou marcada pela expectativa gerada em torno do time de Telê Santana e culminou na Tragédia do Sarrià

Imagine o show daquela banda que você mais gosta, aquele dia que você está disposto a colocar em prática os planos que estão na sua mente há muito tempo ou algo do tipo. Sabe essas sensações? São as mesmas que o Brasil da Copa do Mundo de 1982 causava nos torcedores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O encantamento causado por aquela geração foi tamanho que não envelheceu com o tempo e, naquela época, era um sentimento compartilhado por todo o país. Até hoje, olhar para a escalação e lembrar de Junior, Toninho Cerezo, Sócrates, Serginho Chulapa e Zico, só para citar alguns exemplos, é imaginar um time imbatível.



Foto: Archivo

Porém, do outro lado do gramado do Estádio de Sarrià, naquele 5 de julho de 1982, estava uma Itália que deu um ponto final na participação dos canarinhos no Mundial. Com os três gols do atacante Paolo Rossi, tentos marcados por Sócrates e Falcão não foram suficientes para classificar o Brasil à fase final. Os comandados de Telê Santana retornaram ao país sem a taça, mas deixaram um legado vivo na mente e no coração de todos os amantes do futebol.



Foto: Getty Images

Falcão lembrou ao portal do Governo do Brasil como foi a sensação depois do jogo: “É como se tivesse acordado sem ter dormido. Parados. Cansados. Foi um baque.”

A campanha impecável da primeira fase, com três vitórias, nenhuma derrota, dez gols marcados e apenas dois sofridos, além do triunfo contra a Argentina na segunda fase foram esquecidos. Ao invés disso, fica a nostalgia de uma seleção com futebol de campeã, mas que nunca levantou a taça.