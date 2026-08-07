Julian Brandt está ansioso pelo seu primeiro encontro com Peter Bosz como jogador do Ajax. O novo reforço dos Amsterdammers trabalhou com o atual técnico do PSV no Bayer Leverkusen e, desde então, manteve contato com ele praticamente todos os anos, como contou em entrevista à Voetbal International e ao De Telegraaf.

“Joguei com Peter Bosz no Bayer Leverkusen e tenho uma enorme admiração por ele. Gosto do estilo dele”, diz Brandt. O meio-campista alemão guarda boas lembranças da parceria com o treinador holandês.

Mesmo após o período em que estiveram juntos em Leverkusen, o contato continuou. “Desde então, tivemos contato todos os anos, inclusive quando Peter estava no Lyon, por exemplo. Ele é uma pessoa muito boa, mas também um treinador exigente.”

Bosz e Brandt vão se reencontrar nesta temporada, mas como adversários na Eredivisie. “No começo de setembro vamos estar frente a frente, vai ser legal”, afirmou o jogador de 48 partidas pela seleção da Alemanha.

“Peter também trabalhou aqui em Amsterdã, claro, e também trabalhou com Jordi (no Maccabi Tel Aviv, de Israel, nota da redação), então é um mundo pequeno!”

Segundo o alemão, não há qualquer rivalidade pessoal entre os dois. “O mundo do futebol é pequeno. Peter é uma pessoa fantástica, então acho que ele está principalmente feliz por mim”, prosseguiu Brandt. “Mas ele também é, claro, um treinador ambicioso que quer ser campeão com o PSV pela quarta vez seguida. Isso é lógico. Ele trabalha duro para isso.”

Brandt não pediu conselhos a Bosz antes de sua transferência para o Ajax. “Não perguntei especificamente a ele sobre o Ajax, porque, quando falei com Jordi e Míchel, isso já foi suficiente para mim.” Além disso, desde a assinatura de seu contrato em Amsterdã, Brandt e Bosz ainda não voltaram a se falar.

Isso provavelmente vai mudar quando Ajax e PSV se enfrentarem em setembro. “Quando Ajax e PSV se enfrentarem em setembro, estou ansioso para vê-lo novamente. Não há absolutamente nenhuma hostilidade.”