Brahim é apresentado no Real Madrid e já se coloca ao dispor de Solari para superar a crise

Jogador deixou o Manchester City para assinar contrato com o Real Madrid até 2025

Recém-contrato pelo Real Madrid, Brahim Díaz foi apresentado nesta segunda-feira (07), no centro de treinamento do clube. Ao lado do presidente do time, Florentino Pérez o ex-atleta do Manchester City já se colocou à disposição do treinador, Santiago Solari.

Durante bate-papo com os repórteres, Brahim ressaltou a alegria de poder atuar com a camisa dos Merengues: "É o dia mais feliz da minha vida. Tive três opções depois de deixar o Manchester City, o primeiro do Real Madrid, o segundo do Real Madrid e o terceiro do Real Madrid. Impossível ir a outro lugar, eu entendo a responsabilidade de jogar com essa camisa, vou dar o melhor desde o meu primeiro dia".

Destaque no Manchester City, o jogador custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) aos cofres do Real. Ainda assim, sem a titularidade garantida, Brahim enfatizou estar pronto para ir a campo e ajudar a equipe superar a suposta crise nos gramados.

"Estou pronto para jogar, mas o treinador decide, todos os jogadores aqui são incríveis. Quero ter sucesso aqui e contribuir para o time, estou com fome de jogo”, disse.

Em quinto lugar em La Liga 2018-19, o Real Madrid não vence há dois jogos e soma 30 pontos ganhos em 18 partidas disputadas, aproveitamento de 55,6%.