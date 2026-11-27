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Brahim Diaz acertou sua permanência no Real Madrid a longo prazo ao assinar uma importante renovação de contrato, que o mantém no Santiago Bernabéu até junho de 2031. O jogador da seleção de Marrocos decidiu ficar na capital espanhola apesar de ter recebido várias ofertas milionárias de clubes de diferentes partes do mundo.

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Compromisso de longo prazo do jogador da seleção de Marrocos

O Real Madrid anunciou oficialmente que Diaz acertou uma renovação contratual que o vincula ao clube pelos próximos cinco anos. O meia-atacante de 27 anos tinha contrato até 2027, mas o novo acordo garante sua permanência como peça central do projeto de longo prazo do time merengue. O clube considera o jogador nascido em Málaga uma peça "intocável", apesar de ele não ter atuado com regularidade recentemente sob o comando de Jose Mourinho.

A decisão de permanecer representa um reforço importante para os atuais campeões europeus, especialmente diante do interesse de outros clubes em sua contratação . Segundo relatos, o jogador da seleção de Marrocos recusou várias ofertas extremamente lucrativas para continuar no clube, onde está determinado a alcançar o maior sucesso possível. Desde que chegou ao Real Madrid ainda adolescente, em 2019, Diaz construiu aos poucos a reputação de fazer a diferença sempre que é acionado.

Comunicado oficial do clube e marcas da carreira

Em comunicado oficial divulgado na sexta-feira, o clube detalhou o acordo e destacou a trajetória do jogador até aqui. O texto diz: "O Real Madrid C. F. e Brahim Diaz acertaram a renovação do contrato do nosso jogador, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2031. Brahim chegou ao Real Madrid em 2019, aos 19 anos. Em suas seis temporadas defendendo nossa camisa, disputou 173 partidas e conquistou sete títulos: uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, dois títulos de La Liga e duas Supercopas da Espanha."

O clube também destacou a trajetória de Diaz pela seleção e suas recentes conquistas individuais no cenário continental. O comunicado prosseguiu: "Ele defende a seleção de Marrocos, pela qual disputou 36 partidas até agora e marcou 15 gols. Foi o artilheiro da Copa Africana de Nações de 2025."

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Os desafios sob o comando de Mourinho

Apesar da segurança de um contrato de longo prazo, Diaz tem o desafio imediato de convencer Jose Mourinho de que merece um lugar entre os titulares. O técnico português tem dado poucos minutos ao atacante ultimamente, embora a direção do clube claramente não o considere dispensável. Com um calendário cheio de jogos por La Liga, Copa do Rei e Champions League, o ex-jogador do Manchester City terá muitas oportunidades para reivindicar seu espaço.

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A qualidade técnica e a versatilidade do atacante frequentemente fizeram dele um favorito da torcida no Bernabéu, e sua capacidade de mudar partidas ao sair do banco continua sendo um recurso importante para o elenco. Embora não seja titular habitual neste momento, a temporada é longa, e seu histórico indica que ele aproveitará as oportunidades que surgirem. A renovação também ajuda a afastar as especulações sobre uma transferência, comuns quando um jogador não começa todas as partidas.

De olho em um título pela seleção

Além dos compromissos pelo clube, Diaz se prepara para um verão importante em 2027 com a seleção de Marrocos. A equipe marroquina está sob enorme pressão para ter um bom desempenho na próxima Copa Africana de Nações, que será sediada por Quênia, Uganda e Tanzânia. Depois de terminar a edição de 2025 como artilheiro, espera-se que o jogador do Real Madrid lidere seu país na busca pelo título continental após uma edição anterior marcada por momentos dramáticos.