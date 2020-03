Tom Brady deixa os Patriots e torcida do Grêmio já sonha com 'reforço'

Lendário quarterback do New England deixa franquia após 20 anos; marido de Gisele Bündchen já foi em jogo do Grêmio e anima torcedores

Tom Brady é tido por muitos como o maior jogador da história da NFL. Seis vezes campeão do Super Bowl, o quarterback tem sozinho mais títulos do que 30 das 32 franquias da liga de futebol americano dos . Sempre decisivo nos momentos importantes, o jogador é dono de incontáveis recordes individuais e, após 20 anos defendendo o New England Patriots, ele anunciou sua saída da equipe.

Ele também é marido da top model brasileira Gisele Bündchen, que é assumidamente torcedora gremista. Por conta de sua esposa, Tom Brady já foi visto no estádio acompanhando uma partida do tricolor gaúcho contra o e enlouqueceu a torcida do imortal de Alegre.

Inclusive, o jogador já recebeu de Romildo Bolzan Júnior, presidente do , uma camisa do clube, posou para fotos com o manto tricolor e assumiu sua afinidade pelo time de sua esposa.

Agora, com a saída do quarterback do New England Patriots, os torcedores gremistas já começaram a sonhar com o “reforço” e invadiram as redes sociais.

bah



eu aceitaria ele no meio campo do grêmio @Patriots thaciano + 1 milhão pelo Brady, o que acham? https://t.co/oA5BMB8TWo — lorenzo (@castrofbpa_) March 17, 2020

APÓS SAIR DO NEW ENGLAND PATRIOTS, TOM BRADY JÁ FOI APRESENTADO PELO SEU NOVO CLUBE



O MARIDO DA GISELE ACERTOU COM O GRÊMIO, CLUBE DE CORAÇÃO DA SUA ESPOSA, E COM ISSO PASSA A INTEGRAR O GRUPO DE RENATO GAÚCHO PRA SEQUÊNCIA DO GAUCHÃO pic.twitter.com/dkXmZkBGwC — Viúva do Tom Brady (@Willian_Backes) March 17, 2020

Tom Brady vai jogar no Grêmio agora, ele e o Jean ali no meio só pifando — Lucas (@l_csilva16) March 17, 2020 Tudo encaminhado para o acerto entre Tom Brady e o Grêmio. Contrato previsto até 2022. pic.twitter.com/SGKdTRTopN — Bê (@becesaro) March 17, 2020

Só não enxerga quem não quer...torcida pedindo um volante forte mas com visão de jogo! Vem Tom Brady, o @Gremio te espera! https://t.co/KA4UaqIl8j pic.twitter.com/1uUFb3eXI0 — Roger Ritter (@ROGERFERNANDOR6) March 17, 2020