Segundo uma notícia do The Athletic, os merengues contactaram o Leipzig para falar com os responsáveis do clube da Bundesliga sobre Diomande. Diz-se que o Real está a trabalhar ativamente para levar o jogador de 19 anos para o Bernabéu.

Caso Brahim Diaz deixe os madrilenos, poderá haver uma dinâmica adicional nas negociações. O internacional marroquino é apontado como candidato à venda, e Diomande seria um substituto de alto nível para o ataque.

No entanto, uma contratação do internacional da Costa do Marfim neste verão é uma tarefa hercúlea. O Leipzig não quer voltar a abdicar de Diomande tão facilmente após apenas um ano, e os saxões já terão rejeitado uma proposta do Liverpool FC na ordem dos 100 milhões de euros. Quem quiser contratar Diomande terá provavelmente de apresentar uma oferta na casa dos 130 milhões de euros.

PSG era visto recentemente como favorito na corrida por Yan Diomande

Até agora, nem o Paris Saint-Germain esteve disposto a investir tanto dinheiro. O vencedor da Liga dos Campeões tem grande interesse em Diomande e vinha sendo sempre apontado recentemente como principal favorito à sua contratação. Se o Real avançar mesmo a sério, isso daria um novo impulso ao braço de ferro pelo jovem driblador.





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Em Leipzig, Diomande tem contrato até 2030. O RB gostaria provavelmente de oferecer ao marfinense um novo vínculo com melhores condições salariais para aumentar as hipóteses da sua permanência. No verão passado, o Leipzig pagou 20 milhões de euros ao CD Leganes, e Diomande explodiu logo no seu primeiro ano na Bundesliga.

Em 46 jogos em todas as competições, somou 15 golos e 11 assistências. No Mundial, Diomande foi depois titular pela Costa do Marfim e, em quatro jogos no torneio, registou uma assistência. Os marfinenses caíram nos 16 avos de final diante da Noruega, perdendo por 2-1 de forma apertada para Erling Haaland e companhia.