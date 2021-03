Bournemouth x Southampton: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Neste sábado (20), o DAZN leva até você mais um grande jogo pelas quartas de final da FA Cup; veja como acompanhar ao vivo na internet

Bournemouth e Southampton entram em campo neste sábado (20), às 9h15 (de Brasília), na Dean Court, pelas quartas de final da FA Cup. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, com narração e comentários em português para todo o Brasil. Na Goal , o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Bournemouth x Southampton DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Dean Court - Bournemouth, ING HORÁRIO 9h15 (de Brasília)

De um lado o Burnley, o único clube da EFL Championship - segunda divisão inglesa - ainda vivo na Copa da Inglaterra e que não chegava às quartas de final da competição desde a temporada 1956/57. Dou outro, o Southampton, que venceu apenas um de seus últimos seis confrontos na Premier League e se aproxima da zona de rebaixamento da liga inglesa.

Para o duelo deste sábado, os donos da casa não poderão contar com David Brooks e Lewis Cook, lesionados, e Shane Long, que cumpre empréstimo no clube mas pertence justamente ao Southampton.

Já os Saints possuem uma lista de desfalques mais preocupante. Theo Walcott, Danny Ings, Oriol Romeu, Michael Obafemi e William Smallbone estão no departamento médico, enquanto Minamino não pode jogar a FA Cup pelo clube, pois já entrou em campo pela competição vestindo a camisa do Liverpool.

Provável escalação do Bournemouth: Begovic; Stacey, Carter-Vickers, Steve Cook e Lloyd Kelly; Wilshere, Lerma, Phillip Billing, Groeneveld e Rodrigo Riquelme; Dominic Solanke.

Provável escalação do Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard e Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo e Redmond; Nathan Tella e Che Adams.

Saints buscam a classificação para a sefinal da FA Cup / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do DAZN . Na Goal, o torcedor poderá acompanhar os lances em tempo real , a partir das 9h15 (de Brasília).

