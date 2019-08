Bournemouth x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela terceira rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar com o em 2 a 2, o volta a campo para encarar o Bournemouth neste domingo (25), às 10h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bournemouth x Manchester City DATA Domingo, 25 de agosto LOCAL Vitality Stadium - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

BOURNEMOUTH

Ocupando a sétima posição, com quatro pontos, o Bournemouth ainda não sabe o que é perder no Campeonato Inglês.

Vindo de uma vitória contra o por 2 a 1, o técnico Eddie Howe não tem problemas com lesões recentes antes de receber o Manchester City. Desta forma, ele pode repetir a equipe que venceu na última rodada.

Provável escalação do Bournemouth: Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Daniels; Wilson, Billing, Lerma, Fraser; King; Wilson

MANCHESTER CITY

Do outro lado, o City, que ocupa a terceira posição, também com quatro pontos, vem de um empate com o Tottenham em 2 a 2.

Enquanto Pep Guardiola não poderá contar com Leroy Sane, Benjamin Mendy e John Stones, Gabriel Jesus pode retornar ao time titular no lugar de Sergio Aguero.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodrigo, Gundogan; Bernardo Silva, Jesus, Sterling