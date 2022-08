Bournemouth x Aston Villa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (6), pela primeira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV

Bournemouth e Aston Villa se enfrentam neste sábado (6), no Dean Court, a partir das 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O recém-promovido Bournemouth inicia sua primeira temporada na Premier League desde 2020, sem poder contar com as suas duas primeiras contratações: Joe Rothwell e Ryan Fredericks, machucados.

Do outro lado, o Aston Villa, sob o comando de Gerrard tem o luxo de entrar em campo com um elenco praticamente sem lesões. Apenas Kortney Hause, que passou por uma pequena operação no joelho em julho, está fora.

Prováveis escalações

Possível escalação do BOURNEMOUTH: Travers; Mepham, Hill, Kelly; Smith, Cook, Lerma, Tavernier; Christie, Solanke, Anthony.

Possível escalação do ASTON VILLA: Martínez; Cash, Konsa, Carlos, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Bailey, Watkins, Coutinho.

Desfalques da partida

Bournemouth:

Joe Rothwell e Ryan Fredericks: machucados.

Aston Villa:

Kortney Hause: lesionado.

Quando é?

JOGO Bournemouth x Aston Villa DATA Sábado, 6 de julho de 2022 LOCAL Dean Court - Bournemouth, ING HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Peter Bankes

Assistentes: Eddie Smart e Nick Greenhalgh

Quarto árbitro: James Linington

VAR: Michael Salisbury

Últimos resultados e próximos jogos

Bournemouth

JOGO CAMPEONATO DATA Bournemouth 0 x 1 Bristol City Amistoso 23 de julho de 2022 Bournemouth 1 x 2 Real Sociedad Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Bounemouth Premier League 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Bournemouth x Arsenal Premier League 20 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília)

Aston Villa

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 2 x 2 Aston Villa Amistoso 23 de julho de 2022 Rennes 1 x 2 Aston Villa Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas