AFC Bournemouth x AC Milan: detalhes da partida
AFC Bournemouth e AC Milan entram em campo em 22 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Ataque italiano em alta desafia a força do Bournemouth em casa
O Bournemouth de Marco Rose recebe o AC Milan, sete vezes campeão europeu, em Dorset, embalado por atuações defensivas sólidas em casa. O time chega à terceira rodada após vitórias consecutivas por 2 a 0 e 3 a 0 no Vitality Stadium, sobre Sunderland e Sturm Graz, ambas sem sofrer gols. Sua defesa, porém, terá pela frente o desafio mais difícil até agora: um AC Milan de ataque explosivo, que marcou sete gols nos últimos dois jogos. A equipe goleou o Red Bull Salzburg por 4 a 0 na Europa antes de superar a Atalanta por 3 a 2 em um duelo emocionante da Serie A.
A sólida vitória do Bournemouth em casa sobre o Sunderland
O Bournemouth chega ao jogo de quinta-feira após uma convincente vitória por 2 a 0 em casa sobre o Sunderland, pela Premier League, no domingo, 18 de outubro. Marcus Tavernier abriu o placar logo aos seis minutos, antes de Evanilson ampliar pouco depois do intervalo, aos 48. O resultado veio após a vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, em 15 de outubro, pela segunda rodada da Liga Europa. Assim, a equipe de Marco Rose soma duas vitórias consecutivas sem sofrer gols no Vitality Stadium, com destaque para o atacante Evanilson e o meia de lado Marcus Tavernier.
Duas vitórias seguidas com muitos gols para o AC Milan
O AC Milan viaja à Inglaterra embalado por um ataque em grande fase. No domingo, 18 de outubro, venceu a Atalanta por 3 a 2 em um duelo emocionante da Serie A, no San Siro, com gols de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila. Antes disso, havia goleado o FC Red Bull Salzburg por 4 a 0 fora de casa, em 15 de outubro, pela segunda rodada da Liga Europa. Com a criação de Luka Modrić e Adrien Rabiot, além da ameaça de Christian Pulisic pelos lados, o AC Milan chega ao confronto de quinta-feira com grande poder ofensivo.
Duelo-chave: Evanilson x Strahinja Pavlović
Centroavante em boa fase: Evanilson comanda o ataque do Bournemouth e marcou tanto na vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, pela segunda rodada da Liga Europa, quanto no triunfo de domingo por 2 a 0 sobre o Sunderland, pela Premier League.
Pilar defensivo: O defensor sérvio Strahinja Pavlović é peça central da defesa do AC Milan e terá a missão de conter a presença física de Evanilson e negar espaços a Marcus Tavernier e Rayan nos contra-ataques.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Bournemouth x Milan
Técnico
- M. Rose
O Bournemouth de Marco Rose não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para esta partida. Novidades sobre a equipe são esperadas mais perto do início do jogo.
O AC Milan de Ruben Amorim também ainda não tem detalhes confirmados sobre o elenco. As informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão atualizadas à medida que o clube as divulgar antes da partida.
Momento das equipes
O Bournemouth chega à partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. No compromisso mais recente, venceu o Sunderland por 2 a 0 pela Premier League; antes, bateu o Sturm Graz por 3 a 0 na Liga Europa. As únicas derrotas nesse período foram para o Chelsea, por 5 a 1 no campeonato, e para o Liverpool, por 1 a 0. A equipe de Rose marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos, com desempenho na Europa notavelmente melhor do que no cenário nacional.
O AC Milan chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, pela Serie A, após o triunfo por 4 a 0 sobre o Salzburg na Liga Europa. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Sassuolo e uma vitória por 3 a 0 sobre o Lecce. A única derrota foi por 2 a 0 para o Benfica, na Europa. A equipe de Amorim marcou dez gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Histórico do confronto
Confrontos
Os clubes se enfrentaram apenas uma vez no histórico registrado: um amistoso entre clubes em setembro de 2016, vencido pelo AC Milan por 2 a 1 no Vitality Stadium. Com apenas esse encontro, há pouco histórico para servir de referência, e o duelo pela Liga Europa ajudará a definir o tom de uma possível rivalidade futura entre as equipes.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|+6
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
V
V
|5
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|7
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|8
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
V
V
|10
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
V
V
|11
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
E
V
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|13
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
E
|14
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
V
E
|15
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|3
D
V
|16
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
V
D
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
D
V
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|21
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|-3
|3
D
V
|22
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|22
|2
|0
|1
|1
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|-1
|1
E
D
|24
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|24
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
E
D
|26
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
D
E
|27
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
E
D
|28
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
D
D
|28
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
D
D
|30
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D
|36
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|-8
|0
D
D