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Bournemouth x AC Milan: prévia da Liga Europa da Uefa; time de Marco Rose busca se afirmar na Europa contra um AC Milan explosivo

Bournemouth x Milan
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Milan

O Bournemouth enfrenta o maior teste para sua sequência de jogos em casa sem sofrer gols: um confronto de grande importância pela terceira rodada contra o dinâmico AC Milan, que chega ao Vitality Stadium com um ataque em grande fase, autor de sete gols.

AFC Bournemouth x AC Milan: detalhes da partida

crest
Liga Europa - Rodada 3
Vitality Stadium

AFC Bournemouth e AC Milan entram em campo em 22 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Ataque italiano em alta desafia a força do Bournemouth em casa

O Bournemouth de Marco Rose recebe o AC Milan, sete vezes campeão europeu, em Dorset, embalado por atuações defensivas sólidas em casa. O time chega à terceira rodada após vitórias consecutivas por 2 a 0 e 3 a 0 no Vitality Stadium, sobre Sunderland e Sturm Graz, ambas sem sofrer gols. Sua defesa, porém, terá pela frente o desafio mais difícil até agora: um AC Milan de ataque explosivo, que marcou sete gols nos últimos dois jogos. A equipe goleou o Red Bull Salzburg por 4 a 0 na Europa antes de superar a Atalanta por 3 a 2 em um duelo emocionante da Serie A.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

A sólida vitória do Bournemouth em casa sobre o Sunderland

O Bournemouth chega ao jogo de quinta-feira após uma convincente vitória por 2 a 0 em casa sobre o Sunderland, pela Premier League, no domingo, 18 de outubro. Marcus Tavernier abriu o placar logo aos seis minutos, antes de Evanilson ampliar pouco depois do intervalo, aos 48. O resultado veio após a vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, em 15 de outubro, pela segunda rodada da Liga Europa. Assim, a equipe de Marco Rose soma duas vitórias consecutivas sem sofrer gols no Vitality Stadium, com destaque para o atacante Evanilson e o meia de lado Marcus Tavernier.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

Duas vitórias seguidas com muitos gols para o AC Milan

O AC Milan viaja à Inglaterra embalado por um ataque em grande fase. No domingo, 18 de outubro, venceu a Atalanta por 3 a 2 em um duelo emocionante da Serie A, no San Siro, com gols de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila. Antes disso, havia goleado o FC Red Bull Salzburg por 4 a 0 fora de casa, em 15 de outubro, pela segunda rodada da Liga Europa. Com a criação de Luka Modrić e Adrien Rabiot, além da ameaça de Christian Pulisic pelos lados, o AC Milan chega ao confronto de quinta-feira com grande poder ofensivo.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Duelo-chave: Evanilson x Strahinja Pavlović

Centroavante em boa fase: Evanilson comanda o ataque do Bournemouth e marcou tanto na vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, pela segunda rodada da Liga Europa, quanto no triunfo de domingo por 2 a 0 sobre o Sunderland, pela Premier League.

Pilar defensivo: O defensor sérvio Strahinja Pavlović é peça central da defesa do AC Milan e terá a missão de conter a presença física de Evanilson e negar espaços a Marcus Tavernier e Rayan nos contra-ataques.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bournemouth x Milan

Técnico

  • M. Rose

O Bournemouth de Marco Rose não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para esta partida. Novidades sobre a equipe são esperadas mais perto do início do jogo.

O AC Milan de Ruben Amorim também ainda não tem detalhes confirmados sobre o elenco. As informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão atualizadas à medida que o clube as divulgar antes da partida.

Momento das equipes

BOU

BOU - Sequência

RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIL

MIL - Sequência

BEN
D0-2
LEC
V3-0
SAS
E1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bournemouth chega à partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. No compromisso mais recente, venceu o Sunderland por 2 a 0 pela Premier League; antes, bateu o Sturm Graz por 3 a 0 na Liga Europa. As únicas derrotas nesse período foram para o Chelsea, por 5 a 1 no campeonato, e para o Liverpool, por 1 a 0. A equipe de Rose marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos, com desempenho na Europa notavelmente melhor do que no cenário nacional.

O AC Milan chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, pela Serie A, após o triunfo por 4 a 0 sobre o Salzburg na Liga Europa. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Sassuolo e uma vitória por 3 a 0 sobre o Lecce. A única derrota foi por 2 a 0 para o Benfica, na Europa. A equipe de Amorim marcou dez gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Histórico do confronto

Confrontos

BournemouthEmpateMilan
0
0
1
Amistosos de clubes
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

Os clubes se enfrentaram apenas uma vez no histórico registrado: um amistoso entre clubes em setembro de 2016, vencido pelo AC Milan por 2 a 1 no Vitality Stadium. Com apenas esse encontro, há pouco histórico para servir de referência, e o duelo pela Liga Europa ajudará a definir o tom de uma possível rivalidade futura entre as equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

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