Bournemouth sofre revés, três dias após a vitória surpreendente sobre o Arsenal

Andoni Iraola deixará o Bournemouth ao final desta temporada, segundo garantiu o especialista em transferências Fabrizio Romano nesta terça-feira. A notícia sobre a saída do técnico espanhol surge três dias após a surpreendente vitória por 1 a 2 sobre o líder Arsenal.

Iraola está pronto para um novo desafio em outro clube europeu. O jovem técnico (43) tem contrato prestes a expirar com o time que ocupa a décima primeira posição na Premier League. O Bournemouth, aliás, ainda não divulgou oficialmente a notícia.

O técnico espanhol assumiu o comando no Vitality Stadium em meados de 2023 e transformou o Bournemouth em um time estável na zona intermediária da tabela, com até mesmo perspectivas de disputar competições europeias. Em 121 partidas até o momento, Iraola conquistou com sua equipe uma média de 1,41 ponto.

Iraola já trabalhou anteriormente no Rayo Vallecano, Mirandés e AEK Larnaca. Como jogador, o técnico do Bournemouth atuou, entre outros, pelo New York City FC e pelo Athletic Club.

Nos últimos anos, sob o comando de Iraola, o Bournemouth conseguiu vencer regularmente grandes clubes, especialmente em casa. No último sábado, o time de meio de tabela conseguiu uma vitória surpreendente contra o Arsenal, o que causou um grande abalo na disputa pelo título da Premier League.

Iraola é apontado por vários meios de comunicação ingleses como o novo técnico do Newcastle United. No clube, devido à temporada decepcionante, há muita pressão e críticas sobre Eddie Howe, vinculado ao clube desde 2021.

De acordo com David Ornstein, do The Athletic, o Bournemouth fez de tudo para manter Iraola, que renovou seu contrato até 2024. Por outro lado, há respeito pela sua decisão de buscar um novo desafio em outro lugar. O ex-técnico do Borussia Dortmund, Marco Rose, e Kieran McKenna (Ipswich Town) são candidatos para assumir o cargo.