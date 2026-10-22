Bournemouth, o prefeito Rocca: "Sou milanista há muito tempo, mas acompanhei o time em San Siro até 2013"

Roberto Rocca, prefeito de Bournemouth, é um milanês de raiz. Nascido em Milão em 1976, formou-se na Universidade Católica e foi vereador por 14 anos antes de se mudar para o Reino Unido, em 2013. Em seu currículo, constam passagens por grandes empresas, e ele fundou a consultoria "Meridian Governance Advisory". Em 20 de maio, foi eleito prefeito de Bournemouth, cidade ao sul de Londres com pouco mais de 196.455 habitantes.

Confira o que ele disse à Sky:





Quais são suas sensações como prefeito da cidade?

"Bournemouth é a minha cidade. Sou prefeito aqui, fui muito bem recebido e tenho carinho por este lugar. Por isso, hoje à noite vou torcer pelo Bournemouth, mas uma parte do meu coração ainda torce pelo Milan..."





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Como surgiu sua paixão pelo Milan?

"Minha paixão pelo Milan começou há muitos anos, quando eu morava em Milão. Acompanhei os jogos em San Siro até 2013. Espero ver uma bela partida hoje e que vença o melhor, quem sabe com alguns gols dos dois lados..."



