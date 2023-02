Bournemouth x Newcastle ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Vitality Stadium, o Bournemouth recebe o Newcastle na tarde deste sábado (11), às 14h30 (de Brasília), em Londres, pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Penúltimo colocado do campeonato com 17 pontos, o Bournemouth não vence há seis partidas. A equipe mandante sofre com uma série de lesionados, além de ainda ter dúvidas sobre as condições físicas de Cook, Solante e Tavernier.

O Newcastle, por sua vez, vem de dois empates consecutivos e acabou caindo para a quarta posição, com 40 pontos. O time visitante não terá Bruno Guimarães de novo, já que o brasileiro cumpre o segunda de três partidas de suspensão. Matt Targett, Emil Krafth e Javier Manquillo continuam em recuperação física.

Prováveis escalações

Escalação do provável Bournemouth: Neto; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Lerma, Billing; Ouattara, Traore, Anthony; Solanke.

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

Desfalques

Bournemouth

Lloyd Kelly, Jack Stephens, Junior Stanislas, Ryan Fredericks e David Brooks, lesionados, permanecem fora.

Newcastle

Bruno Guimarães está suspenso, enquanto Matt Targett, Emil Krafth e Javier Manquillo continuam no departamento médico.

