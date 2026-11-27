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O início de conto de fadas do Bournemouth nas competições continentais ganhou um novo capítulo na noite de quinta-feira, com uma vitória histórica em solo espanhol. O time de Marco Rose superou a desvantagem no placar e uma expulsão no primeiro tempo para manter o aproveitamento perfeito na Liga Europa.

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Com dez jogadores, Bournemouth consegue virada impressionante no segundo tempo

Iago Aspas abriu o placar para o Celta de Vigo com um chute colocado, antes de Bafode Diakite ser expulso aos 24 minutos por uma entrada fora de tempo. Assim, os visitantes foram para o intervalo com um gol e um jogador a menos. Apesar de atuar com dez por mais de uma hora, o Bournemouth controlou a partida após o intervalo.

No início do segundo tempo, Amine Adli cruzou para Alvaro Rodriguez empatar de cabeça. A 12 minutos do fim, Rayan, que havia entrado no decorrer da partida, finalizou para marcar o gol da vitória por 2 a 1 .

Adli exalta a força do time após virada emocionante

Em entrevista à TNT Sports após a partida, Adli elogiou a capacidade de reação do time na Espanha. “Mostramos muita personalidade”, disse. “É incrível conseguir virar o jogo dessa maneira e voltar para casa com os três pontos.”

Ele também explicou o que pensou ao dar a assistência para o empate. “Eu procurava alguém na área”, acrescentou Adli. “Sei que Alvaro é muito bom no jogo aéreo e estava bem posicionado, então tentei mandar uma bola perigosa para o segundo pau.”

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Marca histórica amplia sequência recorde de vitórias do clube

O Bournemouth se tornou o primeiro clube inglês a vencer seus cinco primeiros jogos europeus e apenas o terceiro a conseguir o feito nas principais competições continentais, depois do Nurnberg, em 1961/62, e do Ararat, em 1972/73. O triunfo também ampliou para dez partidas a sequência de vitórias do clube, um recorde em todas as competições, enquanto o time ocupa o quinto lugar na Premier League.

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Adli atribuiu a virada à confiança do elenco no intervalo.

“Acho que foi uma questão de mentalidade dos jogadores. Desde que sofremos o gol, e mesmo depois da expulsão, sempre acreditamos em nós mesmos”, afirmou. “O fantástico é que, no vestiário, antes mesmo de o treinador começar a falar, todo mundo dizia: ‘Podemos conseguir’. Todos estavam motivados e ainda acreditavam que poderíamos virar o jogo.”

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Líder da Liga Europa se aproxima da classificação para o mata-mata

Na liderança da fase de liga da Liga Europa, o Bournemouth está perto de garantir vaga no mata-mata. Manter essa mentalidade inabalável será fundamental para que o time de Rose preserve tanto a liderança europeia quanto a boa posição no campeonato nacional.