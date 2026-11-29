Compartilhar Siga GOAL no Google

O Bournemouth ampliou sua sequência de vitórias para 11 jogos em todas as competições ao vencer o Fulham por 2 a 1. Justin Kluivert marcou o gol decisivo apenas 107 segundos depois de sair do banco, mas o holandês foi expulso nos instantes finais por pedir que o árbitro desse cartão a um adversário. Com o resultado, o time de Marco Rose entrou no grupo dos cinco primeiros.

Publicidade

Reservas levam o Bournemouth à vitória

A incrível sequência do Bournemouth não dá sinais de que vai acabar. As substituições de Rose garantiram a vitória por 2 a 1 em Craven Cottage neste domingo. Alex Scott e Kluivert participaram da jogada do gol decisivo pouco depois dos 60 minutos, apenas 107 segundos após os dois saírem do banco.

Scott passou por David Affengruber e tocou para Kluivert, que só precisou empurrar a bola para o gol. Foi o lance decisivo de uma partida movimentada, e o Bournemouth segue invicto desde 10 de outubro.

Erro de Bassey é punido

O capitão do Fulham, Calvin Bassey, havia sido notícia antes do jogo, com Alvaro Arbeloa descartando vendê-lo em janeiro. Segundo relatos, o Manchester United tem interesse no jogador. Mas Bassey falhou no primeiro gol, aos 21 minutos: ficou indeciso e entregou a bola a Rayan, que encontrou Evanilson para preparar o gol de Marcus Tavernier.

Rodrigo Muniz empatou de pênalti sete minutos depois, após Adrien Truffert derrubar Josh King. No início do segundo tempo, o VAR anulou um gol de Junior Kroupi para o Bournemouth porque Rayan estava impedido na origem da jogada.

Publicidade Publicidade

Kluivert é expulso nos instantes finais

Djordje Petrovic havia feito uma bela defesa em finalização de King aos 74 minutos, preservando a vantagem do Bournemouth, mas ainda houve tempo para mais emoção. O Fulham não conseguiu empurrar a bola para dentro após um escanteio já nos acréscimos. Nos segundos finais, Kluivert recebeu o segundo cartão amarelo por pedir ao árbitro Stuart Attwell que desse cartão a um adversário.

O time da casa não contou com Oscar Bobb, que deve perder o período de festas de fim de ano por causa de uma lesão na virilha .

Bournemouth entra no grupo dos cinco primeiros

A vitória leva o Bournemouth ao grupo dos cinco primeiros da Premier League. O The Sun destacou que nenhum time das cinco principais ligas da Europa vence com tanta frequência neste momento. O Fulham, por sua vez, segue em 17º lugar, logo acima da zona de rebaixamento. O time de Rose agora buscará a 12ª vitória seguida, mas terá de fazê-lo sem Kluivert, suspenso para o próximo jogo.