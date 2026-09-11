O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, pôs fim à polêmica em torno de sua situação para a partida contra o Al-Taawoun, depois que o clube anunciou que seu goleiro está apto para disputar o confronto aguardado entre as duas equipes pela Liga Roshn de Profissionais.

O Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Taawoun neste sábado, pela sétima rodada da Liga Roshn, em uma partida na qual o clube busca recuperar o equilíbrio rapidamente após a derrota surpreendente para o Neom na rodada passada.

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As dúvidas cercavam a participação de Bounou contra o Al-Taawoun, depois que o goleiro marroquino sofreu uma lesão durante o aquecimento antes do jogo contra o Neom, confirmando sua ausência da partida que terminou com a derrota do Al-Hilal por dois a zero.

Mas o Al-Hilal anunciou, há pouco, a participação de Bounou nos treinos coletivos de forma normal, enviando uma mensagem clara sobre a condição do goleiro marroquino e pondo fim aos rumores que falavam da continuidade de sua ausência diante do Al-Taawoun.

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O Al-Hilal havia sido obrigado a contar com Mohammed Al-Owais no confronto com o Neom, uma partida que apresentou alguns problemas defensivos e no gol, especialmente no lance do segundo gol, depois que Al-Owais não conseguiu lidar com o ataque da maneira necessária.

O retorno de Bounou chega em um momento extremamente importante para o Al-Hilal, que busca uma forte reação diante do Al-Taawoun após o choque contra o Neom, já que o clube espera que seu goleiro titular recupere seu lugar entre os titulares e ajude a equipe a sair com um resultado positivo no encerramento da sétima rodada da Liga Roshn.