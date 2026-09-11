Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
GOAL

Traduzido por

Bounou põe fim aos rumores antes do confronto entre Al-Hilal e Al-Taawoun

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Y. Bounou
Arábia Saudita
Marrocos

O astro marroquino apoia o Zamalek

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, pôs fim à polêmica em torno de sua situação para a partida contra o Al-Taawoun, depois que o clube anunciou que seu goleiro está apto para disputar o confronto aguardado entre as duas equipes pela Liga Roshn de Profissionais.

O Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Taawoun neste sábado, pela sétima rodada da Liga Roshn, em uma partida na qual o clube busca recuperar o equilíbrio rapidamente após a derrota surpreendente para o Neom na rodada passada.

Leia também: Vídeo: Al-Deayea choca Yassine Bounou com declaração surpreendente

As dúvidas cercavam a participação de Bounou contra o Al-Taawoun, depois que o goleiro marroquino sofreu uma lesão durante o aquecimento antes do jogo contra o Neom, confirmando sua ausência da partida que terminou com a derrota do Al-Hilal por dois a zero.

Mas o Al-Hilal anunciou, há pouco, a participação de Bounou nos treinos coletivos de forma normal, enviando uma mensagem clara sobre a condição do goleiro marroquino e pondo fim aos rumores que falavam da continuidade de sua ausência diante do Al-Taawoun.

Campeonato Saudita
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Vocês podem discutir os temas e notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

O Al-Hilal havia sido obrigado a contar com Mohammed Al-Owais no confronto com o Neom, uma partida que apresentou alguns problemas defensivos e no gol, especialmente no lance do segundo gol, depois que Al-Owais não conseguiu lidar com o ataque da maneira necessária.

O retorno de Bounou chega em um momento extremamente importante para o Al-Hilal, que busca uma forte reação diante do Al-Taawoun após o choque contra o Neom, já que o clube espera que seu goleiro titular recupere seu lugar entre os titulares e ajude a equipe a sair com um resultado positivo no encerramento da sétima rodada da Liga Roshn.

Ingressos para as partidas da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google