Khalid Boulahrouz acha que o AZ poderia ter conseguido mais na estreia na Liga Europa contra o Sunderland (derrota por 1 a 0). A equipe de Alkmaar teve mais do que chances suficientes, mas falhou em marcar. Mexx Meerdink teve sua parcela de responsabilidade nisso.

O atacante teve uma enorme chance de empatar para sua equipe dez minutos antes do fim da partida, mas demorou demais e chutou a bola na perna esticada de Robin Roefs. Para a frustração de Boulahrouz. “Neste nível, pelo menos uma tem que entrar”, disse Boulahrouz no estúdio da Ziggo Sport sobre todas as chances do AZ.

“Essa chance do Meerdink. Foi simplesmente uma finalização fraca demais, rasteira. Se você é impiedoso, simplesmente manda ela no ângulo. Theo (Janssen, ed.) falou com razão: você precisa virar um matador como atacante. E ainda mais se ele quiser chegar à seleção holandesa. Então essas são justamente as chances em que você pode se destacar.”

“Adiando mais uma vez, dominando mais uma vez, com isso você faz com que você mesmo já não fique tão bem posicionado. Por causa disso, você já não consegue bater nela do jeito que quer. Isso é simplesmente desperdiçar uma chance de cem por cento”, avalia um Boulahrouz irritado. “Essas são coisas das quais ele precisa se livrar. Olhando para o jogo inteiro, ele foi simplesmente displicente demais, não foi bem como referência... E as chances que ele teve, precisa converter.”

O próprio Meerdink também acha que precisa melhorar. “Acho que em alguns momentos ainda perdi a bola de forma simples demais, mas também tive alguns bons momentos. Meu ponto de desenvolvimento é que preciso continuar fazendo isso o tempo todo”, disse Meerdink, que concorda com os analistas no estúdio da Ziggo. “Aquela bola no fim eu tenho que mandar para dentro. Sem pensar e simplesmente de peito do pé. Dentro da área eu preciso ser, me tornar, mortal.”

Embora o próprio Meerdink reconheça sua culpa, Theo Janssen em seguida é bastante crítico em relação à entrevista dele. “Interessante. Ele tem a sensação de que ainda fez um jogo bem razoável. Está bastante satisfeito. Eu o aconselharia a rever esse jogo com calma mais uma vez, porque se trata de alguns momentos em que você, como atacante, precisa ser mortal e em que precisa ser forte para dar um pouco de tranquilidade ao seu time. Esses poucos momentos não são suficientes, amigo”, dispara Janssen, sem aliviar.

“Ele é um jogador muito interessante, tecnicamente refinado, tem todas as condições para ser um bom jogador. Só que falta essa fome. Você precisa fazer de tudo por isso. Ele tem que se entregar sempre ao máximo, e às vezes sinto um pouco essa falta nele. Ele tem tanto potencial, mas não tira tudo disso”, conclui Janssen.