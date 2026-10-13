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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Boulahrouz alerta De Jong: uma batalha feroz contra Pedri espera por você

K. Boulahrouz
F. de Jong
Pedri
Barcelona
Rodri
H. Flick
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Não há espaço para competir com Rodri

Khalid Boulahrouz, ex-internacional holandês, alertou Frenkie de Jong sobre a dificuldade de recuperar seu lugar no time titular do Barcelona, diante da disputa prevista com Pedri por uma das vagas do meio-campo, afirmando que Rodri é intocável na escalação do técnico Hansi Flick.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Boulahrouz entende que o retorno de De Jong aos gramados não significará necessariamente a retomada de sua condição de titular no Barcelona, depois que a chegada de Rodri mudou o panorama da concorrência no meio-campo da equipe catalã, o que obriga o holandês a encarar uma disputa muito maior do que a existente antes de sua lesão.

Boulahrouz garantiu que Rodri não pode ser descartado dos planos de Hansi Flick, ao dizer: "Enquanto Rodri estiver presente, acredito que essa posição continuará sendo dele. É um titular indiscutível e o melhor volante de contenção do mundo atualmente. Intercepta bolas, contribui no ataque e deixa um impacto imediato. É a melhor opção para essa função", de acordo com declarações ao programa "Ziggo Sport".

Com Rodri atuando à frente da linha defensiva e com Dani Olmo ou Fermín López normalmente ocupando as posições mais avançadas do meio-campo, Frenkie se verá obrigado a disputar diretamente com Pedri a vaga restante no setor.

Boulahrouz disse, rindo: "Será uma batalha acirrada entre Pedri e Frenkie", e acrescentou: "São dois jogadores excepcionais. E, para mim, claro que me divirto vendo Frenkie jogar. Ainda assim, são jogadores diferentes. Frenkie normalmente é a primeira opção dos companheiros no início da construção das jogadas, e é um jogador importante para a equipe com ou sem a bola".

O ex-internacional holandês explicou as diferenças entre os dois, dizendo: "Pedri se concentra um pouco mais em avançar em direção aos atacantes, já que faz o papel de ligação entre o meio-campo e o ataque. Frenkie, por sua vez, é mais um jogador de ligação e o primeiro que os companheiros procuram quando a construção começa de trás".

Apesar da disputa esperada entre os dois, Boulahrouz não descartou a possibilidade de uma solução tática que permita ao treinador alemão contar com o trio junto no meio-campo, ao afirmar: "Acredito que eles também são capazes de jogar juntos muito bem como um trio".

Frenkie, cujo contrato com o Barcelona vai até 2029, vive a etapa final da recuperação da lesão no joelho sofrida durante a Copa do Mundo.

O próximo desafio dele será convencer Flick de que merece recuperar seu lugar em um meio-campo que conta também com Marc Bernal e Gavi.

Ao mesmo tempo, surgiram relatos indicando que o treinador alemão estuda até a possibilidade de utilizar De Jong na posição de zagueiro central.


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