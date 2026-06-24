Bouadi como reserva e Al-Kaabi como titular... Wahbi faz quatro alterações na escalação do Marrocos contra o Haiti

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação da equipe que enfrentará o Haiti na madrugada de amanhã, quinta-feira, na terceira e última rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.
Wahbi fez quatro alterações na escalação que enfrentou a Escócia na última partida, considerando que havia utilizado a mesma formação nas duas primeiras partidas.
Radwan Halhal entra no lugar de Issa Diop, e Anas Salah al-Din no lugar de Nasser Mazraoui na defesa, enquanto Sofiane Amrabat joga no lugar de Ayub Bouadi e Ayub al-Kaabi no lugar de Ezzedine Ounahi.
A seleção do Marrocos ocupa o segundo lugar no Grupo 3, com 4 pontos ao final da segunda rodada, enquanto a seleção do Brasil lidera o grupo pelo saldo de gols.
A seleção do Haiti está na última posição do grupo, sem nenhum ponto, e já está eliminada, independentemente do resultado da partida contra o Marrocos.
A escalação completa da seleção marroquina é a seguinte:
Goleiro: Yassine Bono.
Defesa: Achraf Hakimi, Shadi Riad, Radwan Halhal, Anas Salah al-Din.
Meio-campo: Sofiane Amrabat, Nail El-Ainaoui, Bilal El-Khnous.
Ataque: Ismail Saibari, Ibrahim Díaz, Ayub Al-Kaabi.