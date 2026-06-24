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FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

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Bouadi como reserva e Al-Kaabi como titular... Wahbi faz quatro alterações na escalação do Marrocos contra o Haiti

Marrocos x Haiti
Marrocos
Haiti
Copa do Mundo
M. Ouahbi
Marrocos
Haiti
EUA

Os Leões do Atlas com uma nova escalação na rodada final

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação da equipe que enfrentará o Haiti na madrugada de amanhã, quinta-feira, na terceira e última rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

Wahbi fez quatro alterações na escalação que enfrentou a Escócia na última partida, considerando que havia utilizado a mesma formação nas duas primeiras partidas.

Radwan Halhal entra no lugar de Issa Diop, e Anas Salah al-Din no lugar de Nasser Mazraoui na defesa, enquanto Sofiane Amrabat joga no lugar de Ayub Bouadi e Ayub al-Kaabi no lugar de Ezzedine Ounahi.

A seleção do Marrocos ocupa o segundo lugar no Grupo 3, com 4 pontos ao final da segunda rodada, enquanto a seleção do Brasil lidera o grupo pelo saldo de gols.

A seleção do Haiti está na última posição do grupo, sem nenhum ponto, e já está eliminada, independentemente do resultado da partida contra o Marrocos.

Copa do Mundo
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Marrocos
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI

A escalação completa da seleção marroquina é a seguinte:

Goleiro: Yassine Bono.

Defesa: Achraf Hakimi, Shadi Riad, Radwan Halhal, Anas Salah al-Din.

Meio-campo: Sofiane Amrabat, Nail El-Ainaoui, Bilal El-Khnous.

Ataque: Ismail Saibari, Ibrahim Díaz, Ayub Al-Kaabi.

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