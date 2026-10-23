A joia do Manchester City, Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, revelou sua fonte de inspiração no futebol, afirmando que, na infância, costumava procurar diariamente vídeos dos dribles de Andrés Iniesta, ex-estrela do Barcelona, no YouTube.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Bouaddi cresceu procurando pelos dribles de Andrés Iniesta no YouTube, já que o meio-campista francês, no início de sua trajetória com o futebol, passava os dias assistindo a vídeos do ex-craque do Barcelona.

Bouaddi não precisou assistir a dezenas de partidas completas para se encantar com a forma de Iniesta entender o futebol; pelo contrário, as compilações de seus lances foram suficientes para deixar uma marca permanente em sua memória, e na memória de toda uma geração.

A joia do Manchester City admitiu isso durante sua participação em um podcast do clube, numa demonstração de que possui um apurado senso futebolístico.

Bouaddi disse, sorrindo com inocência: "Se eu tivesse que escolher um jogador que assisti, escolheria Andrés Iniesta. Não assisti a muitas partidas dele, mas o que vi foi incrível. Cresci na geração das compilações de vídeos no YouTube e, quando era criança, procurava diariamente por vídeos dos dribles de Iniesta".

Bouaddi se impôs no cenário mundial durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mais precisamente na partida de abertura do Marrocos contra o Brasil.

O jogador, que ainda não havia completado 18 anos, deu uma aula de como impor domínio total sobre o meio-campo, já que controlou o ritmo da partida, superou jogadores muito mais experientes do que ele e exibiu habilidades técnicas excepcionais.

A admiração de Bouaddi por Iniesta não é um detalhe passageiro, pois uma das características mais marcantes do ex-craque espanhol era sua capacidade de fazer as habilidades técnicas mais difíceis parecerem fáceis: desde o controle da bola e seu direcionamento aos espaços adequados, passando pelos giros em espaços reduzidos e pelas mudanças de ritmo de jogo, até seus dribles famosos, nos quais passava a bola entre as próprias pernas e arrancava no sentido contrário, Iniesta demonstrou habilidades excepcionais.

E, guardadas as devidas proporções entre ambos, o craque marroquino, por sua vez, apresenta lampejos dessa qualidade técnica tão própria de Iniesta.

O Manchester City demonstrou grande convicção no potencial que Bouaddi exibiu na Copa do Mundo, a ponto de desembolsar cerca de 100 milhões de euros para contratá-lo, superando os demais grandes clubes europeus.

Ainda assim, o jogador marroquino já havia começado a chamar a atenção durante sua passagem pelo Lille, quando se tornou o jogador mais jovem a disputar uma das competições europeias de clubes no nível masculino, ao atuar em uma partida com 16 anos e três dias de idade.

Depois disso, Bouaddi brilhou diante do Real Madrid na Liga dos Campeões, quando tinha 17 anos, e contribuiu de forma decisiva para a vitória de sua equipe por 1 a 0, tendo disputado os noventa minutos completos num meio-campo que contou com a presença de jogadores como Camavinga, Tchouaméni, Valverde e Bellingham, antes das entradas de Modric e Güler mais tarde.

Ainda assim, a distância continua sendo enorme entre os vídeos de Iniesta que Bouaddi procurava na infância e as comparações atuais que o associam a alguns dos nomes mais destacados do meio-campo espanhol.

O jogador ainda precisa construir sua própria identidade futebolística e provar sua capacidade de apresentar seu talento no mesmo nível de forma contínua no mais alto patamar da competição.