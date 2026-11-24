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Ayyoub Bouaddi entrou para a lista de nomes que protagonizaram momentos especiais na história da Champions League. O jovem jogador do Manchester City marcou seu primeiro gol com a camisa do clube inglês, no duelo contra o Napoli, e alcançou uma marca histórica para o futebol marroquino em uma noite que terminou empatada por 2 a 2.

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Aos 19 anos e 53 dias, Bouaddi marcou o gol de empate do Manchester City na partida disputada nesta terça-feira, pela Champions League, depois de o time italiano ter saído na frente. O gol recolocou os donos da casa no jogo e deu a eles a chance de brigar pela vitória.

O gol saiu aos 67 minutos, quando a bola chegou a Jérémy Doku pelo lado esquerdo da área. O belga tocou para Bouaddi, e o marroquino bateu de primeira, de pé esquerdo, para colocar a bola no fundo da rede, sem que o goleiro Vanja Milinković-Savić conseguisse fazer a defesa.

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O gol foi um marco importante na carreira de Bouaddi. Além de ser o primeiro com a camisa do Manchester City, foi também o primeiro de sua carreira profissional no time principal, deixando sua marca em uma das maiores competições da Europa.

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Segundo levantamento da conta francesa “Stats Foot”, Bouaddi se tornou o jogador marroquino mais jovem a marcar um gol na história da Champions League, ao balançar a rede com 19 anos e 53 dias. Ele acrescenta, assim, mais uma conquista à sua carreira e coloca seu nome entre os jogadores marroquinos que já marcaram na competição continental.

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A contribuição do jogador não se limitou ao gol. Ele jogou a partida inteira, os 90 minutos, e recebeu nota 7,9 do site “Sofascore”, avaliação que reflete o nível que apresentou no duelo, em que conseguiu conciliar as funções defensivas com a participação na construção das jogadas de ataque do seu time.

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No quesito passes, Bouaddi deu 53, dos quais 45 chegaram aos companheiros, com 85% de precisão. Ele também fez 38 passes no campo do Napoli, acertando 31, além de 14 passes certos em 15 tentativas no campo de defesa do seu time. Nos lançamentos longos, teve 100% de aproveitamento, em uma única tentativa.

O jogador registrou um passe decisivo durante a partida, e o valor de gols esperados gerado por seus passes chegou a 0,08. Por outro lado, não deu assistência e não acertou nenhum cruzamento em duas tentativas. Ele também mostrou capacidade de lidar com a pressão: em um lance, recuperou a bola diante de Lang e tentou passar por ele, jogada que terminou com a intervenção de Olivera e a marcação de falta.

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Com essa atuação, a jovem promessa marroquina confirma sua presença em uma noite europeia importante, apesar do empate por 2 a 2, e dá à torcida do Manchester City mais um motivo para acompanhar sua evolução.

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