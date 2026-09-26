Boto indica quatro reforços do futebol europeu que gostaria de ver no Flamengo

Durante participação no evento esportivo Portugal Football Summit, em Portugal, o diretor do Flamengo, José Boto, declarou quatro nomes do futebol europeu que gostaria de ver no Rubro-Negro no futuro. Em entrevista à Record Portugal, na sexta-feira (25), o executivo mencionou jogadores que atuam no país e afirmou que gostaria de vê-los defendendo o clube carioca.

“Há bastante jogadores aqui que eu gostaria de contratar. O Prestianni é um excelente jogador, o Maxi Araújo, o Froholdt do Porto… e também portugueses como o Tomás Araújo. São atletas que caberiam perfeitamente no Flamengo”, declarou.

Gianluca Prestianni, do Benfica, um dos nomes mencionados pelo dirigente, é um meia-atacante argentino de 20 anos e considerado uma das principais promessas da equipe. Recentemente, o jogador teve seu valor para compra fixado em € 60 milhões (R$ 355 milhões) pelo clube português, de acordo com o Correio da Manhã.

Prestianni foi protagonista de uma polêmica com Vinícius Júnior na última temporada da Liga dos Campeões, quando o brasileiro acusou o argentino de proferir um insulto racista, o que levou à paralisação da partida e à ativação do protocolo antirracismo. O episódio impulsionou a discussão que deu origem à chamada Lei Vini Jr. no futebol.

Outro nome citado foi Maxi Araújo, do Sporting. O uruguaio atua principalmente pelo lado esquerdo e pode desempenhar funções mais ofensivas ou como lateral. Contratado pelo clube português em 2024, vindo do Toluca, do México, o jogador também defende a seleção do Uruguai e foi apontado por Boto como um atleta que teria espaço no elenco rubro-negro. Seu atual valor de mercado é de € 40 milhões (R$ 237 milhões).

Victor Froholdt, do Porto, também chamou a atenção do dirigente. O dinamarquês atua no meio-campo e chegou ao futebol português em 2025, após se destacar no Copenhagen. Aos 20 anos, ele é considerado um dos grandes ativos da equipe e, recentemente, foi avaliado pelo CIES Football Observatory como o jogador com maior valor de mercado fora das cinco grandes ligas da Europa, valendo uma quantia de € 83,7 milhões (R$ 490 milhões).

Por fim, Boto mencionou Tomás Araújo, zagueiro português revelado pelo Benfica. O defensor de 24 anos integra o elenco principal do clube lisboeta, já teve diversas convocações para a seleção portuguesa e no início de setembro renovou seu contrato até 2031. Caso o Flamengo queira contratá-lo no futuro, teria que desembolsar cerca de € 30 milhões (R$ 178 milhões). Segundo o jornal A Bola, o Bayern de Munique esteve interessado no defensor recentemente.

A declaração de Boto acontece após uma janela em que o Flamengo contratou Anthony Valencia, equatoriano, e Joaquín Freitas, argentino, enquanto também negociou com nomes como Thiago Almada e Luiz Henrique. O clube ainda teve saídas de jogadores como Wallace Yan, Everton Cebolinha e Matías Viña.

Por enquanto, os quatro nomes citados pelo dirigente aparecem apenas como jogadores que despertam sua admiração, mas a movimentação recente do mercado deixa em aberto a possibilidade de o Flamengo voltar a buscar atletas do futebol europeu em futuras janelas.