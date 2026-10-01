Boto assegura responsabilidade financeira do Flamengo: "Não vai atrasar um salário"

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (1º), no CT Ninho do Urubu, e esclareceu a declaração do presidente Luiz Eduardo Baptista sobre a situação financeira do clube após a medida provisória que restringe a atuação das casas de apostas no Brasil.

O mandatário havia questionado como o Rubro-Negro faria para cumprir compromissos como o pagamento envolvendo Lucas Paquetá diante da possível perda de receitas com o patrocínio da Betano. Boto, porém, garantiu que o clube não pretende atrasar salários.

“O Flamengo não vai atrasar um salário. Quando o presidente diz ‘como vou pagar o Paquetá?’, não é o Paquetá, são os acordos firmados. É como vocês em casa. Vocês contam com o salário e se não pagam, vocês não vão poder pagar a casa, o carro… E é isso que acontece aqui. Nós temos compromissos importantes em janeiro!”, disse Boto.

O dirigente português já havia se manifestado anteriormente sobre o impacto da medida provisória nas finanças do Flamengo e defende a manutenção das casas de apostas no mercado brasileiro. A diretoria rubro-negra trabalha para tentar reverter a decisão, que pode afetar receitas de patrocínio e, consequentemente, o planejamento financeiro dos clubes. Boto também alertou para os possíveis efeitos da mudança no futebol brasileiro.

“Se o Flamengo está preocupado, os outros clubes também deveriam estar muito preocupados com essa situação. Daqui a três anos, ao invés de termos três times brasileiros nas semifinais da Libertadores, vamos ter três times argentinos”, afirmou.

Bap também já havia explicado anteriormente a preocupação com os compromissos assumidos pelo Flamengo. Na ocasião, o presidente afirmou que a medida poderia comprometer receitas futuras e atingir diretamente a folha salarial e o planejamento de contratações do clube. O Rubro-Negro investiu mais de R$ 300 milhões para contratar Paquetá no início do ano, em uma operação que se tornou a mais cara da história do futebol brasileiro.

“Como eu vou pagar o Paquetá em janeiro? Eu assumi um compromisso importante para o Flamengo. Tudo que o Flamengo faz é dentro da lei. Mas essa medida compromete as receitas no futuro. Afeta a folha do futebol, as contratações que nós fizemos. Afeta os esportes olímpicos, renúncia fiscal”, disse Bap na ocasião.

O impacto da discussão é ampliado pelo tamanho da folha rubro-negra. O Flamengo possui um dos elencos mais caros do futebol sul-americano, com diversos jogadores recebendo salários superiores a R$ 1 milhão por mês. Apesar das preocupações provocadas pela mudança nas receitas de patrocínio, José Boto assegura que clube mantêm o compromisso de cumprir os acordos firmados e não atrasar os pagamentos.

O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão após a Data Fifa. O próximo compromisso será contra o Santos, na quinta-feira (8 de outubro), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada da competição.