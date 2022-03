Botafogo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Botafogo e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Nilton Santos, a partir das 19h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, e do Botafogo TV, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Volta Redonda DATA Segunda-feira, 7 de março de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, e o Botafogo TV, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta segunda-feira (7), no Nilton Santos.

Reta final com preço especial para assistir aos jogos do Fogão no @Cariocao! Aproveite e faça a sua assinatura! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/x5QSjIYUvF — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 4, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionado após duas derrotas consecutivas, o Botafogo volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, aparece na quarta posição, com 16 pontos.

Do outro lado, o Volta Redonda, na luta contra o rebaixamento, com cinco pontos, também vem de duas derrotas seguidas no Carioca.

Em 61 jogos disputados entre as equipes, o Alvinegro registra ampla vantagem. São 35 vitórias, 18 empates e oito derrotas. No último confronto, o duelo terminou empatado em 2 a 2 no Estadual 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Botafogo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 3 Flamengo Campeonato Carioca 23 de fevereiro de 2022 Portuguesa-RJ 5 x 3 Botafogo Campeonato Carioca 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Audax-RJ x Botafogo Campeonato Carioca 12 de março de 2022 A definir Botafogo x Corinthians Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir

Volta Redonda

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 2 x 3 Nova Iguaçu Campeonato Carioca 27 de fevereiro de 2022 Volta Redonda 1 x 2 Resende Campeonato Carioca 2 de março de 2022

Próximas partidas