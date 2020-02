Botafogo x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca está marcado para este domingo (2), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a classificação para a fase final da , e entram em campo neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Nílton . A partida terá transmissão da TV Globo, para o Rio de Janeiro, Brasília e Sergipe, além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Vasco DATA Domingo, 2 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida vascaína quer a segunda vitória na temporada / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da TV Globo, para o Rio de Janeiro, Brasília e Sergipe, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Com a semana agitada após o anúncio de Honda como o novo reforço da equipe, o Alvinegro entra em campo visando a classificaçao para a fase final.

Ocupando a quarta posição do Grupo A, com seis pontos, o técnico Alberto Valentim poderá utlizar novamente o jovem Luis Henrique no ataque na vaga de Rhuan.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme Santos;Cícelo, Thiaguinho, Bruno Nazário e Luiz Fernando; Pedro Raul e Rhuan (Luis Henrique)

VASCO

Por outro lado, o Vasco entra em campo muito pressionado após ser derrotado pela na última rodada. Também em quarto lugar, no Grupo B, com apenas quatro pontos, o time de Abel Braga teve um dia de descanso após a atuação bastante ruim.

Pensando no desgaste físico da equipe, o técnico pode mexer na equipe para o clássico. A entrada de Ribamar não está descartada.

Provável escalação do Vasco: ​Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Raul e Gabriel Pec; Talles Magno, Marrony (Ribamar) e Cano

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 1 Macaé 26 de janeiro Botafogo 2 x 1 Resende Campeonato Carioca 30 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Copa do 5 de fevereiro 21h30 (de Brasília) x Botafogo Carioca 9 de fevereiro 16h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 1 Vasco Campeonato Carioca 25 de janeiro Vasco 0 x 1 Cabofriense Campeonato Carioca 31 de janeiro

Próximas partidas