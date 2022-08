Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Brasileirão sub-17

Partida acontece nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Cefat, a partir das 15h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O duelo reúne duas equipes com campanhas semelhantes até o momento no campeonato. O Botafogo é o sétimo colocado, com 4 pontos somados (uma vitória, um empate e uma derrota).

Já o Vasco possui a mesma pontuação, porém com saldo melhor e, por isso, está um lugar a frente do rival na tabela.

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo: Vitor, Lucas, Rafael Lobato, Kauê, Andrey, Davi, Fabiano, Bernardo, Luís Octávio, Oliver e Pedro.

Possível escalação do Vasco: Phillipe, Lyncon, Matheus, André, Luiz Felipe, Rayan, Gustavo, Kauan, Matheus Ferreira, Gabriel e Juan.

Desfalques da partida

Botafogo:

sem desfalques confirmados.

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Botafogo x Vasco DATA Quarta-feira, 24 de agosto de 2022 LOCAL Cefat, Niterói - RJ HORÁRIO 15h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alex Stefano (RJ)

Assistentes: Daniel Pereira e Andrea Marcelino (RJ)

Quarto árbitro: João Sobral (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Botafogo Brasileiro sub-17 9 de agosto de 2022 Flamengo 1 x 1 Botafogo Brasileiro sub-17 3 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Botafogo Brasileiro sub-17 31 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Fluminense x Botafogo Brasileiro sub-17 7 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 2 Fortaleza Brasileiro sub-17 17 de agosto de 2022 Fluminense 1 x 1 Vasco Brasileiro sub-17 8 de agosto de 2022

Próximas partidas