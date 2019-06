Botafogo x Vasco: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Clássico carioca está marcado para este domingo (2), no Engenhão, pela sétima rodada do Brasileirão

Pela sétima rodada do Brasileirão, e fazem o clássico carioca neste domingo (2), às 11h (de Brasília), no Engenhão.

Veja informações da partida!

JOGO Botafogo x Vasco DATA Domingo, 2 de junho LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Com a confiança no alto, o Alvinegro entra em campo após golear o Sol de América por 4 a 0 na no meio da semana. Agora, a equipe volta suas atenções para o Brasileiro, e encontra o Vasco, que atravessa um momento conturbado, com a saída de Maxi López e na lanterna do torneio.

"A gente evita falar do outro lado, porque a gente não vive. Posso falar do que vivemos aqui, posso garantir que vivemos um dia a dia excelente. A confiança está lá em cima sim. Mas respeitamos o Vasco, o seu treinador, a história entre os rivais. Um jogo grande, vamos dar o nosso máximo.", disse o meia João Paulo.

Escalação provável:

VASCO

Ainda sem vencer no Brasileirão, com três derrotas e três empates, o Vasco atualmente é o lanterna do Brasileirão, e entra em campo visando a recuperação após seis rodadas disputadas.

"Todos nós sabemos o momento que estamos passando, ainda não vencemos no campeonato. Mas acredito que estamos crescendo, principalmente no desenvolvimento dentro de campo. Contra o conseguimos jogar bem dentro daquilo que treinamos, tivemos a chance de vencer, mas levamos um gol novamente no final do jogo. Nada mais importante do que jogar um clássico e vencer para regatar a confiança. Precisamos dar sequência no campeonato e terminar antes da fora da zona", disse Pikachu.

Escalação provável: