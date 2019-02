Botafogo x Vasco: horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O clássico carioca deste sábado (23), é válido pela primeira rodada da Taça Rio

O Botafogo recebe o Vasco neste sábado (23), às 19h30 (Brasília), no estádio Nilton Santos, em partida válida pela primeira rodada da Taça Rio. O duelo será transmitido apenas no Premiere, mas aqui na Goal Brasil, você poderá acompanhar o tempo real do jogo.

Os times viveram momentos distintos na Taça Guanabara: eliminado na fase de grupos do torneio, o Botafogo assistiu ao título do Vasco. A equipe ergueu a taça do campeonato invicta e garantiu a primeira vaga na final do Campeonato Carioca.

Veja informações da partida!

JOGO Botafogo x Vasco DATA Sábado, 23 de fevereiro LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

A partida será transmitida pelo Premiere FC , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil, você vai acompanhar tudo sobre o duelo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

O treinador Zé Ricardo não poderá contar com os lesionados Carli e Marcos Vinícius.



​(Foto: Vitor Silva/ SSPress/Botafogo)

Veja a provável escalação do Botafogo: Gatito; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan; Jean, Alex Santana e Luiz Fernando; Erik, Rodrigo Pimpão e Kieza.

VASCO

Lesionados Marrony, Breno, Ramon, Bruno Silva e Marcelo Mattos vão desfalcar o elenco comandado por Alberto Valentim.



​(Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco da Gama)

Veja a provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro e Bruno César; Yago Pikachu, Yan Sasse e Maxi López.