Botafogo x Sol de América: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Após vence o primeiro jogo da segunda fase da fora de casa, o recebe o Sol de América nesta quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), no Nilton , podendo até mesmo empatar para avançar às oitavas de final.

Veja informações da partida!

JOGO Botafogo x Sol de América DATA Quarta-feira, 29 de maio LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



As partidas do Botafogo na Copa Sul-Americana serão transmitidas com exclusividade pelo DAZN. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

A equipe carioca busca carimbar a sua vaga nas oitavas de final nesta quarta-feira (29) após ter vencido o primeiro jogo no por 1 a 0. No entanto, o atacante Erik pediu cuidado apesar da vantagem construída.

"Sabemos da vantagem na Sul-Americana, mas temos o pensamento que o jogo está 0 a 0, até porque vamos jogar pra vencer e alcançar essa classificação. Precisamos ter cuidado. Tivemos grandes chances de fazer um placar um pouco maior. Se eu não me engano, fomos uma das únicas equipes que venceu fora de casa nessa fase. É uma competição muito difícil", disse.

Provável escalação:

SOL DE AMÉRICA

Os paraguaios se agarram no retrospecto recente fora de casa para avançar na competição. Dos últimos cinco jogos, foram três vitórias.

Expulso no duelo com o Botafogo, Matías Pardo está suspenso e não entrará em campo.