Botafogo x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Sem vencer há quatro jogos, o busca a recuperação no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (21), a equipe paulista visita o , no Estádio Nilton , às 11h (de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x São Paulo DATA Sábado, 21 de setembro LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Apesar das dívidas acumuladas, o Botafogo contrariou as expectativas negativas e surpreendeu no primeiro turno. Ocupando a décima posição, com 27 pontos, a equipe alvinegra encerrou a primeira fase na zona de classificação da e bem afastada do Z-4.

Para o duelo contra o São Paulo, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com dois de seus principais jogadores. Enquanto Diego Souza, ex-São Paulo, não pode atuar por questões contratuais, Alex Santana está lesionado.

SÃO PAULO

Por outro lado, a equipe paulista chega para o duelo pressionada por um bom resultado. Sem vencer há quatro jogos (duas derrotas e dois empates), o técnico Cuca fará algumas mudanças na equipe para jogar no Rio de Janeiro.

Após Daniel Alves admitir que pode jogar no meio de campo, a entrada de Juanfran na lateral direita é aguardada, enquanto o retorno de Luan também é aguardado. Alexandre Pato, com estiramento na coxa direita, está fora.

"Eu acredito que deva jogar no meio de campo pelo fato de ser um jogo complicado, com condições complicadas. Trabalho técnico, Brasileiro é um campeonato que não pode ter a continuidade de derrotas ou vai ficando para trás. É um campeonato difícil, mas que dá para fazer coisas importantes", disse.

Atualmente, o São Paulo ocupa a sexta posição, com 32 pontos. Dez a menos que o líder .

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Alboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Dani Alves; Antony, , Pablo

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O São Paulo leva uma pequena vantagem sobre o rival no retrospecto direto. Em 99 confrontos, a equipe paulista registra 41 vitórias, 22 empates e 36 derrotas. Nos últimos cinco encontros, foram três vitórias, um empate e uma derrota. DATA JOGO COMPETIÇÃO 27/04/2019 São Paulo 2 x 0 Botafogo Brasileirão 30/09/2018 Botafogo 2 x 2 São Paulo Brasileirão 30/05/2018 São Paulo 3 x 2 Botafogo Brasileirão 19/11/2017 São Paulo 0 x 0 Botafogo Brasileirão 29/07/2017 Botafogo 3 x 4 São Paulo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 1 Brasileirão 8 de setembro Ceará 0 x 0 Botafogo Brasileirão 14 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Brasileirão 25 de setembro 21h30 (de Brasília) x Botafogo Brasileirão 30 de setembro 2h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 São Paulo Brasileirão 7 de setembro São Paulo 1 x 1 Brasileirão 15 de setembro

Próximas partidas