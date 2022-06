Botafogo x São Paulo: onde assistir ao vivo online, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo da 12ª rodada do Brasileirão acontece nesta quinta-feira (16); veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e São Paulo entram em campo na tarde desta quinta-feira (16), no estádio Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e de sua respectiva plataforma de streaming online (Premiere Play). Na GOAL, o você acompanha o duelo em tempo real.



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Botafogo x São Paulo DATA Quinta-feira, 16 de junho de 2022 LOCAL Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Grazianni Rocha (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Informações da partida

O Botafogo chega para o duelo desta quinta-feira sob desconfiança de sua torcida, já que não vence há cinco jogos (quatro derrotas e um empate). O Alvinegro, que está na 17ª posição do Brasileirão, anunciou a saída de Niko Hamalainen, que estava emprestado e voltou ao QPR, da Inglaterra.

O técnico Luís Castro reconheceu a pressão que o clube vive e foi sincero quanto às pretensões botafoguenses na temporada. "Temos que encontrar um ponto de equilíbrio, naturalmente o Botafogo não vai perder sempre, vai chegar o ponto de virada. Estamos num momento em que a equipe está mais desacreditada mentalmente. Não vender ilusões é não deixar de fazer análises profundas só pelos resultados. Tenho convicção que a equipe vai continuar na Série A, mas vender a ilusão de que se pode ser campeão, chegar à Libertadores, eu prefiro não vender. Nesse momento lutamos para ficar na Série A", disse em entrevista coletiva.

Do outro lado, o São Paulo quer se manter no G-4, ocupando atualmente a terceira posição. O Tricolor conta com os retornos de Arboleda e Beraldo, que serviram suas seleções, além de Igor Gomes, que cumpriu suspensão.

A equipe de Rogério Ceni busca a sua primeira vitória fora de casa nesta edição do Brasileirão. Em seis jogos disputados até o momento, foram cinco empates e uma derrota.

"Lógico que eles têm o fator casa, com a torcida apoiando, mas isso não vai influenciar nada para a gente. Nosso time é de grandes jogadores, acostumados a jogar nesse tipo de ambiente. Não altera nada na nossa entrega, na nossa vontade de vencer, vontade de sair com os três pontos. A gente vai para lá com a mesma determinação de todos os jogos", disse Igor Gomes à SPFCTV.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito, Saravia, Cuesta, Kanu, Hugo, Patrick, Oyama, Tchê Tchê, Victor Sá, Erison e Vinicius.

São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego, Miranda, Léo, Reinaldo, Igor Gomes, Luan, Nestor, Luciano e Calleri.

Desfalques

Botafogo

Carlinhos, Diego Gonçalves, Gustavo Sauer, Lucas Fernandes e Rafael: departamento médico.

São Paulo

Gabriel Sara, Talles Costa, Alisson, Nikão e Caio: departamento médico.

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Avaí Brasileirão 13 de junho de 2022 Palmeiras 4 x 0 Botafogo Brasileirão 9 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Botafogo Brasileirão 19 de junho de 2022 18h (de Brasília) Botafogo x Fluminense Brasileirão 26 de junho de 2022 16h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 América-MG Brasileirão 12 de junho de 2022 América-MG 0 x 2 Ceará Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas