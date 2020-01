Botafogo x Resende: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Alvinegro entra em campo nesta quinta (30) visando a segunda vitória no Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a sua segunda vitória no , o recebe o Resente na noite desta quinta-feira (30), às 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada da . O duelo terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá acompanhar os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Resende DATA Qiunta-feira, 30 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Em meio a novela sobre a contratação do meia Honda, o Alvinegro busca a segunda vitória consecutiva no Carioca nesta quinta.

Ocupando apenas a terceira posição do Grupo A, com três pontos, o time titular entra em campo pressionado por mais um resultado positivo antes de encarar o na próxima rodada.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme Santos; Cícero, Thiaguinho e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Luís Henrique e Pedro Raul

RESENDE

Ainda sem conseguir vencer na Taça Guanabara, com dois empates e uma derrota, o Resende entra em campo visando apenas a vitória contra o Alvinegro.

O Resende inicia a rodada na quinta posição, com apenas dois pontos somados no Grupo B.

Provável escalação do Resende: Ranule; Eduardo Grasson, Zé Antônio, Rhayne, Kevyn, Rezende, Bidia, Caio Cezar, Waldir, Wescley, Zizu, Alef Manga

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Botafogo Campeonato Carioca 21 de janeiro Botafogo 3 x 1 Macaé Campeonato Carioca 26 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Vasco Campeonato Carioca 2 de fevereiro 16h (de Brasília) x Botafogo Campeonato Carioca 6 de fevereiro 21h30 (de Brasília)

RESENDE

JOGO CAMPEONATO DATA Resende 1 x 1 Campeonato Carioca 23 de janeiro Portuguesa 1 x 0 Resende Campeonato Carioca 26 de janeiro

Próximas partidas