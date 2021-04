Botafogo x Portuguesa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela oitava rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na internet

Botafogo e Portuguesa se enfrentam neste domingo de Páscoa (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Giulite Coutinho, pela oitava rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo no pay-per-view do Campeonato Carioca, e no Botafogo TV.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Portuguesa DATA Domingo, 4 de abril de 2021 LOCAL Estádio Giulite Coutinho - Mesquita, RJ HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Botafogo TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o duelo deste domingo, às 17h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar com o Madureira na última rodada em 1 a 1, o Botafogo busca a terceira vitória na competição e também luta para entrar na zona de classificação para a semifinal.

Fala, Ricardinho 🎙⚽️



“Vamos evoluir naturalmente e temos uma margem grande para esse crescimento. Tem sido nos jogos e é importante a gente buscar essa vitória e ganhar mais confiança. Isso ajuda o grupo a se sentir melhor dentro das partidas” destacou o atleta. pic.twitter.com/aLAAjZAl4i — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2021

Já a Portuguesa, com 13 pontos, não sabe o que é perder há três rodadas, acumulando um empate e duas vitórias seguidas.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Kayque, Matheus Frizzo, Marco Antônio (Warley), Felipe Ferreira; Marcinho (Ênio), Rafael Navarro.

Provável escalação do Portuguesa: Neguetti; Watson, Dilsinho, Guerra, Wellington Cezar; Luis Gustavo, Everton Heleno, Romarinho; Chay, Emerson Carioca e Hugo Cabral.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Nova Iguaçu 1 x 2 Botafogo Carioca 28 de março de 2021 Botafogo 1 x 1 Madureira Carioca 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Botafogo Carioca 10 de abril de 2021 A definir ABC x Botafogo Copa do Brasil 14 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

PORTUGUESA

JOGOS CAMPEONATO DATA Nova Iguaçu 0 x 0 Portuguesa Carioca 25 de março de 2021 Portuguesa 3 x 0 Macaé Carioca 28 de março de 2021

Próximas partidas