Botafogo x Porta dos Fundos: entenda a ação do clube por sátira em vídeo de humor

O Fogão processa o grupo desde 2015 e pede R$ 5 milhões na justiça

E o também vem encontrando adversários complicados fora das quatro linhas. Em meio à temporada do Brasileirão, o clube carioca administra um processo que já vem desde 2015: o processa o Porta dos Fundos, produtora de vídeos de comédia e canal no YouTube, por danos de imagem.

A acusação vem por conta do vídeo "Patrocínio", publicado no canal de YouTube da produtora em maio de 2015. No vídeo, João Vicente de Castro interpreta um jogador do , enquanto Rafael Infante faz o papel de um atleta do Botafogo, ambos na barreira, esperando uma cobrança de falta do . Enquanto a camisa do clube da Gávea está "limpa", com apenas um patrocinador, a do Fogão carrega inúmeras marcas, incluindo uma placa de "aluga-se" e de uma aula de violão.

Além disso, o personagem de Infante oferece descontos dos produtos ofertados na camisa antes da cobrança de falta, ironizando que, supostamente, a camisa do Botafogo estaria "abarrotada" de patrocínios. O clube alega que sua imagem teria sido utilizada sem permissão, de uma maneira jocosa, o que acarretaria danos morais e materiais à imagem da equipe carioca.

A peça ficou no ar originalmente por um mês, até que o clube entrou na justiça contra a produtora, e foi logo tirada do ar. Após ganho de causa para o Porta dos Fundos, o vídeo foi postado novamente em 3 de fevereiro de 2018 e está no ar desde então, com um final editado, ironizando a decisão judicial.

O Botafogo, porém, conseguiu um recurso no Tribunal Superior de Justiça e promete levar o caso até a última instância. A pauta, então, será julgada na esfera federal.

O juiz do caso será o magistrado Ricardo Villas Bôas Cueva, ministro do STJ desde 2011, após ser nomeado pela então presidenta Dilma Rousseff.

Após calcular o possível prejuízo em decorrência do vídeo, o Botafogo pede uma indenização de R$ 5 milhões, após calcular uma média diária do que arrecadou com patrocínios desde o lançamento da peça.