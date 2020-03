Botafogo x Paraná: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 15 mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe o Paraná nesta terça-feira (10), às 19h15 (de Brasília), no Nilton , pela terceira fase da Copa do . O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv 2 (exceto RJ). A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Paraná DATA Terça-feira, 10 de março de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv 2 (exceto para o RJ), na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a dolorida derrota para o por 3 a 0 na última rodada da , o Botafogo entra em campo visando reencontrar o caminho da vitória. No entanto, um problema de última hora vem preocupando Paulo Autuori e seus torcedores.

A estreia de Honda pode ser adiada por estar em um quadro de febre. O clube vinha anunciando o primeiro jogo do meia há mais de uma semana e espera contar com o jogador.

BOLETIM MÉDICO | HONDA



O Botafogo de Futebol e Regatas informa que atleta Keisuke Honda apresentou quadro febril e não participou do treinamento na manhã deste domingo (8/3) no Estádio Nilton Santos. Honda está sendo assistido pelo Departamento Médico do Clube. — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 8, 2020

Do outro lado, o técnico "Allan Aal está empolgado com o confronto do Paraná contra o Alvinegro.

"É jogo grande, bom de jogar. Vai ser um ambiente diferente e ao mesmo tempo hostil. Conhecemos lá e sabemos que a torcida do Botafogo vai apoiar, mas serve de motivação e entusiasmo para nós", apontou.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 1 Boavista 1 de março Flamengo 3 x 0 Botafogo Campeonato Carioca 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Campeonato Carioca 15 de março 16h (de Brasília) Paraná x Botafogo Campeonato Carioca 18 de março 22h15 (de Brasília)

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 2 x 2 1 de março Paraná 2 x 0 União Campeonato Paranaense 7 de março

Próximas partidas