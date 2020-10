Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Verdão entra em campo nesta quarta-feira (7), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando mais uma vitória, o Palmeiras visita o na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o , exceto Minas Gerais e Ceará), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para todo o Brasil, exceto Minas Gerais e Ceará), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Vindo de empate com o Fluminense por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Botafogo entra em campo busca reencontrar o caminho da vitória após longo jejum.

Para o duelo, o técnico Bruno Lazaroni não poderá contar com Gatito Fernández, com a seleção do , Honda e Bruno Nazário, machucados, além de Barrandeguy, suspenso, e Victor Luís, por questões contratuais.

Já o Palmeiras terá quatro desfalques: os convocados Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña já se apresentaram para disputa das .

Por outro lado, Gabriel Verón retorna, assim como Lucas Lima e Zé Rafael, que cumpriram suspensão automática na última rodada, estão novamente à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Kanu e Guilherme Santos; Rentería, Caio Alexandre e Rhuan; Kalou e Matheus Babi.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Renan (Esteves); Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Wesley, Rony (Gabriel Veron) e Willian.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 2 Campeonato Brasileiro 30 de setembro de 2020 Botafogo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Botafogo Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 18h15 (de Brasília) x Botafogo Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

PALMEIRAS

VJOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 5 x 0 Bolívar 30 de setembro de 2020 Palmeiras 2 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020

Próximas partidas