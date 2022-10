Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Querendo manter a liderança isolada, o Verdão entra em campo nesta segunda (3), pela 29ª rodada do Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na

Jogão na área! Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Vindo de uma sequência de quatro partidas sem derrotas, o Botafogo quer dar sequência ao seu bom momento. O Fogão é o décimo colocado, com 37 pontos, não poderá contar com Marçal, suspenso.

Há 13 jogos sem perder no campeonato e isolado na liderança, com 60 pontos, o Palmeiras busca mais uma vitória para se aproximar ainda mais do título nacional.

Para o duelo desta segunda, o técnico Abel Ferreira retorna à beira do campo, assim como Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino, que cumpriram suspensão na última rodada. Além disso, Weverton e Gustavo Gómez também voltam após servirem suas seleções.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu onze vezes, o Botafogo cinco, além de quatro empates. No primeiro turno, o Verdão ganhou por 4 a 0.

Escalações:

Escalação do provável BOTAFOGO: Gatito; Saravia, Adryelson, Kanu e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá, Junior Santos e Tiquinho Soares.

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Desfalques

Botafogo

Marçal, suspenso, é a ausência no Alvinegro.

Palmeiras

Jailson e Raphael Veiga, lesionados, desfalcam o Verdão.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Botafogo nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 na vitória do Verdão, $ 3,40 no empate e $ 3,80 caso o Fogão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $2,05 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,75 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão marcar na partida, pagando-se $ 1,85 caso positivo, e $ 1,85 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 3 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ

• Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Pires e Bruno Boschilia (assistentes), Felipe Gonçalves Paludo (quarto árbitro) e Cleriston Barreto Rios (AVAR)