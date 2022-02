Botafogo x Madureira: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Botafogo e Madureira se enfrentam nesta quinta-feira (3), no estádio Nilton Santos, a partir das 18h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, na plataforma de streaming, e da Botafogo TV, na internet. Na GOAL, você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Madureira DATA Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Meus estreantes do último domingo prontos pro trabalho 🤙🏾🔥#VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/w73OXZJnJB — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 1, 2022

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, e a Botafogo TV, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Nilton Santos.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Madureira na última rodada por 2 a 0, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira com o apoio de sua torcida.

O técnico Enderson Moreira segue sem contar com o lateral Rafael, que rompeu o tendão de Aquiles em dividida no empate com o Boavista.

Já o Madureira, com três pontos, venceu o Resende na rodada de estreia por 1 a 0, mas foi derrotado pelo Fluminense na última rodada.

Sem desfalques, a tendência é que Sampaio repita a escalação do último fim de semana.

Provável escalação do Botafogo: Gatito, Rafael, Carli, Kanu, Carlinhos, Romildo, Fabinho, Juninho, Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Gabriel Conceição.

Provável escalação do Madureira: Dida; Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva e Guilherme Zóio; Felipe Dias, Marino e Diogo Carlos; Rafinha, Sampaio e Pipico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MADUREIRA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 0 Resende Carioca 27 de janeiro de 2022 Madureira 0 x 1 Fluminense Carioca 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Madureira Carioca 9 de fevereiro de 2022 A definir Volta Redonda x Madureira Carioca 12 de fevereiro de 2022 A definir

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 1 Botafogo Carioca 26 de janeiro de 2022 Botafogo 2 x 0 Bangu Carioca 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas