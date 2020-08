Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela sexta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (29), a equipe comandada por Paulo Autuori visita o , às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Internacional DATA Sábado, 29 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Após vencer o primeiro jogo fora de casa em 2020, o Botafogo eliminou o Paraná e avançou na Copa do . Agora, buscando manter a boa fase, a equipe de Paulo Autuori recebe o Internacional no Nilton Santos pelo Brasileirão.

Mais times

A partida pode marcar a estreia de Salomon Kalou, regularizado e dependendo apenas da escolha do treinador.

Já o Internacional busca manter a liderança. Atualmente, aparece na ponta isolado com 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota.

O técnico Eduardo Coudet não poderá contar com o atacante Yuri Alberto, que sofreu uma lesão muscular coxa esquerda e vai desfalcar a equipe por seis semanas.

João Peglow, assim como o zagueiro Lucas Ribeiro. com coronavírus, foram afastados do grupo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Danilo Barcelos; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luiz Fernando (Guilherme Santos), Luis Henrique e Matheus Babi (Pedro Raul).

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Marcos Guilherme e Thiago Galhardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 0 Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 Internacional 1 x 0 Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Internacional x Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

BOTAFOGO

VJOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 23 de agosto de agosto de 2020 Paraná 1 x 2 Botafogo 26 de agosto de 2020

Próximas partidas