Botafogo x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Alvinegro busca a recuperação no Brasileirão nesta quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a demissão de Eduardo Barroca , o recebe o nesta quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), na TV fechada. Na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Goiás DATA Quarta, 9 de outubro LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), na TV fechada. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Sem vencer há cinco jogos (quatro derrotas seguidas, além de um empate), o Botafogo entra em campo pressionado após a demissão de Eduardo Barroca e com Bruno Lazaroni como interino.

Ocupando a 12ª posição, com 27 pontos, a equipe ainda terá quatro desfalques para o confronto contra o Goiás. Carli e Gilson terão de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Gatito Fernández e Marcinho, estão representando suas respectivas seleções.

Provável escalação do Botafogo: Cavalieri; Fernando, Gabriel, Benevenuto e Lucas Campos; Bochecha, Cícero e João Paulo; Luiz Fernando, Diego Souza e Vinícius Tanque.

GOIÁS

Atravessando um momento oposto, o Goiás registra quatro vitórias consecutivas, mas o técnico Ney Franco freia a empolgação da torcida, que já pensa em classificação para a 2020.

"Não posso prometer (Libertadores), porque nosso objetivo ainda é de recuperação. O Goiás já esteve numa posição melhor neste campeonato. Nosso trabalho é pés no chão, respeitando os adversários. Não cabe a nossa equipe pensar em Libertadores ainda. Vamos torcer muito para ou ganharem a Libertadores, para abrir mais uma vaga. Mas nosso trabalho é de recuperação.", disse.

Atualmente, a equipe ocupa a décima posição do Brasileirão, com 33 pontos.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Yago Felipe, Gilberto e Léo Sena; Leandro Barcia, Michael e Rafael Moura.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Botafogo Brasileirão 30 de setembro Botafogo 0 x 1 Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Brasileirão 12 de outubro 21h (de Brasília) x Botafogo Brasileirão 16 de outubro 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Brasileirão 30 de setembro Ceará 0 x 1 Goiás Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas