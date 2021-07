Botafogo x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times duelam nesta terça-feira (20), pela 13ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo recebe o Goiás nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, em encontro de equipes com objetivos distintos. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Goiás DATA Terça-feira, 20 de julho de 2021 LOCAL Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistentes: Felipe Alan de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: Daniel Victor Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Esmeraldino quer mais uma vitória Série B / Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há quatro jogos, o Botafogo se aproximou da zona de rebaixamento e entra em campo buscando o triunfo para afastar a crise que ronda o clube.

De olho no G-4, o Goiás entra em campo buscando um triunfo que pode colocá-lo na zona de classificação à primeira divisão.

O Esmeraldino, que demitiu Pintado após o empate na última rodada, será comandado pelo auxiliar Glauber Ramos. Reynaldo, Caio Vinícius e Alef Manga retornam à equipe. Já Apodi, lesionado, é desfalque certo.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro, Daniel BOrges, Kanu, Mezenga, Rafael Carioca, Barreto, Pedro Castro, Chay, Marco Antônio, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Ivan, David Duarte, Reynaldo e Artur; Caio Vinícius, Breno e Élvis; Dadá Belmonte (Diego), Bruno Mezenga e Alef Manga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 1 Botafogo Brasileirão Série B 17 de julho de 2021 Botafogo 3 x 3 Cruzeiro Brasileirão Série B 10 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Botafogo Brasileirão Série B 24 de julho de 2021 16h30 (de Brasília) Botafogo x CSA Brasileirão Série B 27 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 0 x 0 Londrina Brasileirão Série B 17 de julho de 2021 CSA 0 x 1 Goiás Brasileirão Série B 14 de julho de 2021

Próximas partidas