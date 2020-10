Botafogo x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (19), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), no Nilton , pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Goiás DATA Segunda-feira, 19 de outubro de 2020 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Visando se afastar da zona de rebaixamento, o Botafogo entra em campo pensando apenas nos três pontos após a derrota para o na última rodada.

Para o duelo, Bruno Lazaroni poderá contar com o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto, mas não terá a presença do goleiro Gatito Fernández, com edema ósseo no joelho, assim como Kalou, com desconforto na coxa.

Já o Goiás busca reencontrar o caminho da vitória para buscar uma reação e deixar a lanterna.

O técnico Enderson Moreira segue sem contar com Mike e Victor Andrade, além de Rafael Moura, suspenso.





Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre e Honda; Rhuan, Matheus Babi e Pedro Raul.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Ratinho, Ariel Cabral e Shaylon; Keko, Fernandão e Vinícius.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 Grêmio 3 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Cuiabá Copa do 27 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) Botafogo x Ceará Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

GOIÁS

VJOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 13 de outubro de 2020 Goiás x Campeonato Brasileiro 16 de outubro de 2020

Próximas partidas