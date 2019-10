Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca marca a 23ª rodada do Brasileirão neste domingo (6); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico dos pressionados! e entram em campo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Nílton , precisando apenas da vitória, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para o RJ, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Fluminense DATA Domingo, 6 de outubro LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para o RJ, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Sem vencer há quatro jogos (um empate e três derrotas), o Bota chega para o clássico pressionado após as cobranças da torcida.

Precisando de um resultado postivo, o técnico Eduardo Barroca deve realizar algumas mudanças na equipe, com Carli, Marcinho e Luiz Fernando. Além do mais, Gilson, que cumpriu suspensão na derrota para o , também retorna.

Atualmente, o Botafogo ocupa a 12ª posição, com 27 pontos.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández, Marcinho, Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Bochecha, João Paulo e Diego Souza; Luiz Fernando e Vinícius Tanque

FLUMINENSE

Está confirmado! Ídolo Tricolor, Marcão é o técnico do Fluminense! pic.twitter.com/sqhBrO6Us7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 4 de outubro de 2019

Após demitir Oswaldo de Oliveira, o Tricolor chega para o clássico com a efetivação de Marcão como treinador.

A vitória sobre os reservas do na última rodada trouxe um acerto alívio para a torcida, mas não um relaxamento. Muito próximo da zona de rebaixamento, a equipe carioca precisa vencer para se distanciar ainda mais.

O aparece na 16ª posição, com 22 pontos. Três a menos que o , primeiro dentro do Z-4.

Provável escalação do Fluminense:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Botafogo Brasileirão 26 de setembro Fortaleza 1 x 0 Botafogo Brasileirão 30 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Brasileirão 9 de outubro 19h15 (de Brasília) x Botafogo Brasileirão 12 de outubro 21h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Botafogo Brasileirão 26 de setembro Fluminense 2 x 1 Grêmio Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas