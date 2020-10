Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico carioca será disputado neste domingo (4), pela 13ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico carioca na área! e se enfrentam neste domingo (4), às 11h (de Brasília), no Nilton , pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Fluminense DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Na zona de rebaixamento e pressionado por uma vitória, o Botafogo entra em campo com Bruno Lazaroni como técnico da equipe após a saída de Paulo Autuori.

A equipe segue sem contar com o goleiro Gatito Fernández, que está com edema ósseo no joelho direito. Além do mais, Honda e Bruno Nazário também estão fora por conta de dores no tornozelo.

Por outro lado, Marcelo Benevenuto voltou a treinar e está liberado para entrar em campo.

Já o Fluminense vem de vitória sobre o na última rodada por 4 a 0 e chega embalado para o clássico.

No entanto, o técnico Odair Hellmann não terá Wellington Silva, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Fernando Pacheco pode aparecer na equipe titular.

Além do mais, Ganso, com Covid-19, se junta a André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento.

O Fluminense continuou hoje a preparação de olho no clássico do próximo domingo, contra o Botafogo! Confira imagens do treino desta sexta no CT Carlos Castilho!



📷: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/OkPAsPj5Yj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 2, 2020

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Pedro Raul), Kanu e Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre e Rhuan (Luiz Otávio); Kalou e Matheus Babi.

Provável escalação do Fluminense: Muriel, Igor Julião, Matheus Ferraz, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Michel Araújo, Fernando Pacheco e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 Botafogo 1 x 2 Campeonato Brasileiro 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Sport x Botafogo Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

FLUMINENSE

VJOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 3 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 25 de setembro de 2020 Fluminense 4 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 29 de setembro de 2020

Próximas partidas