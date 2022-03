Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Carioca 2022

Botafogo e Fluminense entram em campo nesta segunda-feira (21), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O segundo duelo está marcado para domingo (27), no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo somente do Cariocão Play, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Fluminense DATA Segunda-feira, 21 de março de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O serviço de streaming do Cariocão Play, na internet, vai transmitir o jogo desta segunda-feira (21), no Nilton Santos. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionado após a derrota nos pênaltis para o Olimpia e a queda na Pré-Libertadores, o Fluminense entra em campo pressionado pela torcida.

Por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor tem a vantagem do empate na semifinal.

Seguimos a preparação pra semifinal do Carioca! Segunda-feira tem jogo muito importante contra o Botafogo.



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/52pRvQ5M5t — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) March 19, 2022

Do outro lado, o Botafogo, que encerrou a primeira fase em quarto lugar, com 20 pontos (seis vitórias, dois empates e três derrotas), sabe que a eliminação e o momento conturbado do rival não beneficia o Alvinegro.

"É uma semifinal, eles vão vir com muita vontade de ganhar e tentar reverter essa situação que passaram durante a semana. Nós temos que estar ligados, não nos apegar a isso, mas sim no que temos que fazer para vencer o jogo. É um jogo muito importante, para que possamos sair daqui com um bom resultado para que no jogo de volta, no Maracanã, a gente consiga fazer um segundo bom jogo e se classificar para a final", afirmou Kanu.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Botafogo nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,25 no triunfo do Tricolor, $ 3,10 no empate e $ 3,10 caso o Alvinegro vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,30 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,60 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Botafogo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 5 x 0 Volta Redonda Carioca 7 de março de 2022 Audax-RJ 2 x 2 Botafogo Carioca 13 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Botafogo Carioca 27 de março de 2022 17h (de Brasília) Botafogo x Corinthians Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir

Fluminense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 0 Fluminense Carioca 12 de março de 2022 Olimpia 2 (4) x (1) 0 Fluminense Libertadores 16 de março de 2022

Próximas partidas