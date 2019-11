Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca será disputado nesta quinta-feira (7), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Flamengo DATA Quinta-feira, 7 de novembro LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Sem perder como mandante para o Flamengo desde 2009, o Bota atravessa um momento conturbado na temporada, acumulando três derrotas consecutivas.

Para o confronto, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com Marcinhho, com entorse no joelho direito.

Por outro lado, Luiz Fernando retorna ao time após se recuperar de dores musculares.

Atualmente, o Botafogo ocupa a 14ª posição, com 33 pontos. Dois a menos que o , primeiro time no Z-4.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Yuri; Bochecha, Wenderson e João Paulo; Luiz Fernando, Igor Cássio e Victor Rangel.​

FLAMENGO

Finalista da Copa Libertadores e líder absoluto do Brasileirão, o Fla entra em campo sem nenhuma baixa. Além do mais, Gabigol retorna após cumprir suspensão na última rodada.

Bruno Henrique, considerado reis dos clássicos em 2019, com nove gols em 11 disputados, não esconde a felicidade de reencontrar o rival.

"Clássico mais que especial. Foi onde estreei, com dois gols e é um clássico. Vou voltar ao local onde fui muito feliz no meu primeiro jogo. Muito motivo para encarar esse jogo. Mais uma final para nós. Espero novamente fazer um grande jogo", disse.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, De Arrascaeta, Ribeiro; Bruno Henrique, Gabigol

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES