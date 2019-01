Botafogo x Flamengo: Horário, local, venda de ingressos, onde assistir e prováveis escalações

Clubes se enfrentam neste sábado (26) pela terceira rodada da Taça Guanabara

Em situações distintas, Botafogo e Flamengo fazem o primeiro clássico do Campeonato Carioca neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos.

O Rubro-Negro, empolgado pelas contratações para a temporada, venceu o Bangu na estreia e empatou com o Resende no meio de semana. Já o Alvinegro ainda não ganhou: perdeu para a Cabofriense e empatou com o Bangu.

Confira todas as informações do duelo!

Jogo Botafogo x Flamengo Data e local Sábado, 26 de Janeiro - Nilton Santos Horário 17h, horário de Brasília

INGRESSOS, TV E TEMPO REAL



(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo / Divulgação)

Com procura baixa de ingressos, não foi divulgada nenhuma parcial para o clássico. Quem não for ao Nilton Santos, o clássico será transmitido pelo Premiere. Aqui na Goal Brasil você poderá acompanhar o minuto a minuto do duelo.

TV Tempo Real Premiere Goal Brasil

DESFALQUES E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Desfalques Botafogo Lesionados Carli e Valencia Suspensos Gilson

O técnico Zé Ricardo não terá o lateral esquerdo Gilson, expulso contra o Bangu. Jonathan será o seu substituto. Vetados pelo departamento médico, Carli e Valencia seguem fora.

Provável time titular da Botafogo: Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan; Wenderson, Allan Santos, Alex Santana e Luiz Fernando; Rodrigo Pimpão e Erik.

Desfalques Flamengo Lesionados Juan Suspensos Ninguém

No Flamengo, o técnico Abel Braga deve voltar a usar a base do time que estreou na Taça Guanabara com vitória sobre o Bangu.

Provável time titular do Flamengo: Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego e Éverton Ribeiro; Vitinho e Uribe.